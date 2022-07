Kaltenleutgebner Tal Rodauner Zementsilo als Loft: Baracke wird wachgeküsst

Lesezeit: 4 Min Judith Jandrinitsch

Die Architektur des Zementsilos soll weitgehend erhalten bleiben. Foto: Judith Jandrinitsch

D as Zementwerk Rodaun ist bereits Geschichte. Statt seiner schmiegt sich die Wohnsiedlung "Waldmühle-Rodaun" an die Hänge des Kaltenleutgebner Tals. Nur der Zementsilo steht noch wie ein hässliches Gerippe in der Landschaft. Das soll sich bald ändern.