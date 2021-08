Weil sie sich vor einer Reise noch eine sogenannte „Impfung des Urwaldes“ geben ließ, landete eine 28-Jährige am 8. März für drei Tage im Spital. Das „Kambo-Ritual“, wo kleine Brandwunden mit dem Sekret eines Frosches betupft werden, um damit Erbrechen auszulösen, endete bei ihr mit einem Zusammenbruch. Der 47-jährige Kärntner, der das Ritual ausführte, stand gestern in Wiener Neustadt wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht.

Der Mann gab zu, der Frau nach und nach elf ganz kleine Brandwunden mit einem glühenden dünnen Stab zugefügt und dann das Sekret darauf verteilt zu haben. Er sagte: „Sobald erbrochen wird, wird die Flüssigkeit sofort abgewaschen.“ Er habe im Zuge einer Peru-Reise das Ritual kennengelernt und dann bei einem Schamanen eine Ausbildung gemacht. „Ich habe es als sehr reinigend, energetisierend und befreiend empfunden.“ Er habe es mehrmals bei sich und anderen durchgeführt, ohne Probleme.

Der Lebensgefährte der jungen Frau hat bei ihm Kambo selbst probiert und sie sagte vor Gericht „ich war neugierig und wollte es auch ausprobieren“. Man habe sich vorab im Internet darüber informiert und auch gemeinsam mit dem Angeklagten eine Art Aufklärungsbogen durchbesprochen. Sie habe sich nach dem Erbrechen besser gefühlt, geduscht und ein paar Löffel Suppe gegessen. Da ihr immer noch übel war, „wollte ich heim ins Bett“ und so sei sie mit ihrem Freund im Taxi heimgefahren. „Ich habe mich davor noch einmal erbrochen und dann in die Badewanne gelegt, mehr weiß ich nicht mehr.“

Die Frau hatte danach starke Krämpfe und wurde mit dem Notarztwagen ins Spital gebracht. „Ich hatte eine Elektrolyt-Ausschüttung“. Laut dem medizinischen Gutachter sind solche Elektrolyt-Entgleisungen durch schweres Erbrechen in der medizinischen Literatur dokumentiert und dort seht auch, dass sie mit Lebensgefahr verbunden sind. Dass der Angeklagte niemand nach dem Ritual alleine nach Hause schickte, sei gut, aber da das Sekret ein Natursubstanz ist, sei die Wirkstoff-Konzentration unbekannt und damit die Dosierung schwierig. Eine Notfallausrüstung hatte der Mann nicht daheim, aber „wer außer einem Arzt hat so was schon“. Als die Frau bei ihm wegging, sei sie etwas geschwächt gewesen, aber sonst ok.

Der Angeklagte sagte zum Schluss der Verhandlung: „Es tut mir leid, dass das passiert ist, seither hat ein Umdenken bei mir stattgefunden und ich mache es weder bei mir noch bei anderen je wieder“ Er wurde, nicht rechtskräftig, zu sechs Monaten bedingt verurteilt.