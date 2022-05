Hundekot: Mödlinger Dog & Waste Watcherinnen bewähren sich

Werbung

2016 starte in der Stadt das Projekt „Dogwatcherinnen“ Ausgebildete Hundetrainerinnen suchen seitdem das Gespräch mit Hundebesitzern und motivieren diese, die Hinterlassenschaft ihrer vierbeinigen Lieblinge auch wegzuräumen.

Claudia Haider-Kasztler betont: „Wir strafen nicht. Im Gegenteil, wir suchen das Gespräch mit den Menschen.“ 11 Wochenstunden sind die Dogwatcherinnen, die seit 2019 auch Wastewatcherinnen sind, im Stadtgebiet in den Hotspots unterwegs. „In nächster Zeit werden wir Tafeln aufstellen, auf denen zu lesen ist, ‚Danke für‘s wegräumen‘. Das ist unsere Zugangsweise, um die Hundebesitzer positiv zu motivieren“, merkt Haider-Kasztler an. Häufig sind die Damen entlang der Bachpromenade, im Museumspark – hier hinterlassen Jugendliche vor allem leere Pizzaschachteln – und entlang der Franz Gschmeidler Promenade unterwegs. Auch im Kurpark gäbe es öfters Probleme, „die Bachpromenade ist im Moment schön“, sagt die Dogwatcherin.

Anrainer würden im Sommer auch über Lärmbelästigung klagen, wenn Hundebesitzer ihre Vierbeiner vor 7 Uhr morgens etwa auf der „inoffiziellen“ Hundewiese im kleinen Park neben der Bachpromenade herumtollen lassen. Eine große Reinigungsaktion haben die Dog & Wastewatcherinnen auf der Meiereiwiese durchgeführt. Seit dem die Wiese eingezäunt ist, „ist der Weg rund um die Wiese extrem verkackt“, schildert Haider-Kasztler.

Die Einzäunung habe das neue Problem geschaffen, „dass die Leute jetzt in den Wald gehen und die Hunde dort frei laufen lassen. Das ist in Hinblick auf die Setzzeit der Wildtiere nicht gut“, sagt Haider-Kasztler. Auch in Brunn ist eine der Dogwatcherinnen seit 2021 tätig. Dort soll jetzt eine neue Hundeauslaufzone errichtet werden, „wo unsere Anregungen und Vorschläge von Grünen-Gemeinderätin Sabine Hiermann sehr dankbar aufgegriffen worden“, freuen sich die Dog & Waste Watcherinnen, siehe Seite 25.

Weitere Erfolge für die Watcherinnen: Bald werden die herkömmlichen Hundegackerl-Sackerl durch Bio-Sackerl ersetzt. Und in Kooperation mit dem Gemeindevertreterverband Mödling verteilen die Damen auch die Taschenbecher, um den Zigarettenstummeln den Kampf anzusagen.

