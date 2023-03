EU-Mandatarin im Bezirk: Weinbau ohne Chemie

Im Schloss Gumpoldskirchen traf sie verschiedene Winzer aus der Region, von konventionellen Weinbauern über biologisch Wirtschaftende bis hin zu Demeter-Bauer Heiko Grohmann. Die Lage ist heikel, weil die EU-Kommission ursprünglich ein totales Verbot von Pestiziden in sensiblen Gebieten wie Natura-2000-Schutzgebieten vorgeschlagen hatte. Das hätte natürlich auch die Landwirtschaft in den niederösterreichischen Natura-2000-Gebieten betroffen. So wie die Winzer, die ihre Rieden am Anninger haben, die teilweise ebenfalls in diese Natura-2000-Gebiete fallen. Darum war der Besprechungsort Schloss Gumpoldskirchen nicht zufällig ausgewählt. Die Gespräche mit den Winzern seien „überraschend konstruktiv und positiv“ verlaufen, sagt die EU-Abgeordnete.

Sarah Wiener setzt auf direkte Gespräche mit Bauern

Doch Wiener ist überzeugt: „Mit den Bauern direkt reden ist immer anders, als man spricht mit Vertretern des Bauernbundes oder von Agrarunternehmen. Die Bäuerinnen und Bauern sind meist weiter als ihre Funktionäre.“ Es sei schon ein erster wichtiger Schritt, Pestizide zu reduzieren. Denn die finanziellen Interessen die hinter einem Pestizid-Verbot stehen, wiegen aufseiten der Pestizidproduzenten schwer. „Es gibt weltweit vier Unternehmen die den globalen Markt dominieren, die solche Produkte herstellen. Genauso verhält es sich bei der Saatgutproduktion“, erläutert Wiener.

Bauern würden von solchen Konzernen schon recht früh in eine gewisse Abhängigkeit begleitet werden. „Bei reinen Ackerbaubetrieben ist es leichter, Pestizide zu reduzieren“, weiß Wiener, die im Nordosten Deutschlands in der Uckermark selbst an einer Landwirtschaft beteiligt ist. Sie setzt auf agrarökologische Methoden, die eine Landwirtschaft ohne Pestizide ermöglicht, also die Berücksichtigung der richtigen Fruchtfolge, das Einbringen von Untersaaten und Leguminosen sowie Striegeln, also die richtige mechanische Bodenpflege mit entsprechenden Geräten. Hier müsse man den Bauern für diese Bewirtschaftungsmethode mehr finanzielle Hilfen zur Verfügung stellen. Sind diese doch aufwändiger und zeitintensiver. Anders sieht es im Weinbau aus. Hier setzt sich der Bio-Gedanke langsamer durch. Und viele Winzer fragen sich, ob gegen gewisse Krankheiten ein Kraut gewachsen ist.

Verena Grohmann, Sarah Wiener und Heiko Grohmann bei den Marans. Foto: Judith Jandrinitsch, Judith Jandrinitsch

Gespritzt wird gar nicht

Das würe ein landwirtschaftlicher Quereinsteiger, der ehemalige Pilot und Fluglehrer Heiko Grohmann, sofort bejahen. Er bewirtschaftet seine Weingärten nach der Demeter-Methode, nicht einmal mit dem Traktor fährt er in den Weingarten, sondern er verrichtet die Pflegemaßnahmen mit seinem Pferd. „Das ist eine wirklich schweißtreibende Arbeit, die Mensch und Pferd gemeinsam verrichten. Aber der Boden dankt es einem dafür“, sagt Grohmann. Er verzichtet auf den Traktor, weil dieser den Boden zu sehr verdichten würde und damit die Mikroorganismen im Boden beleidigen. Diese sind unverzichtbar für einen gesunden Boden und ohne gesunden Boden geht in den Augen von Heiko Grohmann nichts. Die Reben werden mit diversen Kräutertees gestärkt, etwa mit Auszügen aus Schachtelhalm oder Schafgarbe.

Hühner ergänzen den Weinbau

Seine Frau Verena kümmert sich um die schwarzen Maran-Hühner, die zwar weniger Eier legen als herkömmliche Hühnerrassen, „dafür sind die Eier geschmackvoller, die Schale robuster und zu Ostern braucht man sie nicht zu färben, weil die Eier sind schon braun“, erläutert die studierte Tierärztin. Die Eier sind heiß begehrt, finden reißenden Absatz im Billa Corso in Wien, im Plan B-Bioladen in Mödling oder in der Spitzengastronomie. Verena Grohmann trägt die Philosophie ihres Mannes mit, auch wenn so mancher Bauer den beiden anbietet „mit dem Traktor durch den Weingarten zu fahren, weil es schneller geht“. Das Demeter-Winzerpaar ist überzeugt: „Man muss die Zeit für einen Arbeiten lassen. Dann erntet man auch zur Rechten Zeit die Früchte seiner Arbeit.“

