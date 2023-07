Wilde Gerste wird in Perchtoldsdorf abgemäht

Der starke Frühjahresregen hat heuer zu einer besonders starken Ausbreitung der Mäusegerste, umgangssprachlich auch als „Schliafhansl“ bezeichnet, geführt. Die botanisch als „Hordeum murinum“ bezeichnete Gerstenart trägt aber keine reiche Frucht, sondern sorgt für vielerlei Ärger, vor allem bei Haustierbesitzern.

Früchte mit Widerhaken bohren sich ins Fell von Tieren

„Im Interesse der Biodiversität haben wir im Frühjahr sehr bewusst und in Absprache mit den Biologen des Heidevereins zahlreiche Grünflächen im Ortsgebiet nicht abgemäht, um mit Blühwiesen zur Bestäubung durch Insekten aktiv beizutragen“, erzählt Landwirtschafts- und Grünflächenreferent Gemeindevorstand Josef Schmid, ÖVP. Die „Trittsteine des Insektenhighways“ sind aber nun von der Mäusegerste überwuchert und ergeben ein dementsprechend ungepflegtes Ortsbild. Hundehalter beklagen überdies das Eindringen der mit Widerhaken versehenen Grannen genannten Früchte in Pfoten, Ohren und Fell der Lieblinge und dementsprechende Verletzungen. „Bewegung ohne unangenehmen Kontakt zur Mäusegerste ist aber in unseren beiden Hundezonen auf der Heide und im Begrischpark möglich“, erklärt Schmid.

Daher werden nun die Grünflächen großflächig abgemäht, wobei sich dir Marktgemeinde auf Grund von Personalengpässen einer externen Firma bedient. Da die unerwünschte Pflanze auf den unterschiedlichsten Böden sogar in der kleinsten Lücke gedeiht, werden Liegenschaftsbesitzer entlang der straßenseitigen Grundgrenze um besondere Aufmerksamkeit und entsprechende Gegenmaßnahmen ersucht.