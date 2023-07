Hauptstraßenabschnitt wird gesperrt

Nachdem die Hauptstraße zwischen der Gaadner Straße und der Kirche bereits saniert ist, wird nun im Zuge der weiteren Maßnahmen der Abschnitt zwischen Kirche und Apotheke in Angriff genommen. Dabei wird auch der Kanal instandgesetzt. „Der Abschnitt zwischen Trafik und Heurigem wird für etwa vierzehn Tage gesperrt”, weiß Bürgermeister Erich Moser, ÖVP: „Eine Info-Aussendung an die Bürger ist in Vorbereitung.” Zudem wird es einen Einbahn-Abschnitt geben, der sich je nach Fortschritt der Arbeiten verschiebt. Der Gegenverkehr wird über die Parkstraße umgeleitet. „Die Maßnahmen sind sehr aufwendig”, merkt Moser an: „Wenn die Kanalarbeiten beendet sind, kann dann im nächsten Jahr das Straßenprojekt selbst in Angriff geommen werden.”