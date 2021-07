Martin Schuster, ÖVP, hat als Bürgermeister fast zwei Jahrzehnte die Geschicke Perchtoldsdorfs gelenkt. Seit der Amtsübergabe an die Andrea Kö, ÖVP, konzentriert er sich als Landtagsabgeordneter auf die landespolitischen Aufgaben und Herausforderungen in der Region Mödling - die NÖN berichtete.

Das im Juni erschienene (Abschieds-)Buch "Fundamente für ein neues Jahrhundert - Perchtoldsdorf 2000 bis 2020" ist ein Rückblick auf die "Martin Schuster"-Ära, das viele Aspekte der Perchtoldsdorfer Ortsgeschichte der letzten 20 Jahre dokumentiert.

Viele Persönlichkeiten, die parteiübergreifend das Geschehen in diesen Jahren mitgeprägt haben, bringen in persönlichen Beiträgen ihre Sichtweisen zum Ausdruck. Das Buch liegt – solange der Vorrat reicht – in den drei Perchtoldsdorfer Trafiken zur Entnahme gegen eine freiwillige Spende für die Hilfsorganisation "Sonne International" des Perchtoldsdorfers Erfried Malle auf. Schuster hofft in jedem Fall, dass sein Erinnerungsbuch reißenden Absatz findet.

2011 wurde Erfried Malle von Presse und ORF zum „Österreicher des Jahres für humanitäres Engagement“ gekürt. Sonne International organisiert unter anderem „Hilfe zur Selbsthilfe“-Projekte in Bangladesch, Indien, Myanmar und Äthiopien. Vor allem der Ansatz Kindern und Jugendlichen durch Ausbildungs-, Bildungs- und einkommensschaffende Projekte vor Ort Zukunftsaussichten in ihrer Heimat und Leitfäden aus der Armut zu geben, zeichnet diese kleine, engagierte österreichische Hilfsorganisation aus.

www.sonne-international.org