Karitatives Festmahl Kochen für die gute Sache in Maria Enzersdorf

Viktor Andreas Haunold

Alp Ruben kocht am Sonntag ab 11 Uhr im „Kochatelier“ in St. Gabriel für den guten Zweck auf. Unterstützt werden die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Foto: Kochatelier

D as Erdbeben in Syrien und der Türkei lässt keinen kalt. Am Sonntag, 26. Februar, gibt es einen Charity-Brunch in St. Gabriel.