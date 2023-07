Dank Picknick gab's ein E-Piano

Selbstvertrauen und gute Vibes – das erhielten die Kinder und Jugendlichen der Landessonderschule Hinterbrühl durch das vom Mödlinger Serviceclub „Soroptimist“ gespendete Stage Piano: Mit Bärbel Koch, ihrer Pädagogin an der Landessonderschule Hinterbrühl, übten sie unterschiedlichste Musikstücke und hatten Riesenfreude, wenn bekannte Melodien entstanden - wie der Flohwalzer, der „Türkische Marsch“ oder andere durchaus anspruchsvolle Stücke. „Musik als Schlüssel zum Erfolg, aus dem erfülltes Leben trotz besonders schwieriger Umstände möglich wird“, sind die „Soroptimistinnen“ überzeugt.

Angeschafft konnte das E-Piano dank einer 4.000-Euro-Spende, Erlös des Jazzpicknicks 2022, die Präsidentin Lilli Frömmer-Scherabon an die Schule überreicht hatte. Das Geld ermöglichte auch einige Ausflüge und themenbezogenen Unterricht bei Exkursionen für die Schüler.

Und schon steht das nächste Picknick im Museumspark Mödling für den guten Zweck an: am 9. September von 11 bis 14 Uhr im Museumspark. Für gute Stimmung sorgt das Vienna Swing Syndicate, dazu gibt's selbstgemachte Schmankerl, Getränke und eine Tombola: Der Erlös geht an Projekte zur Gewaltprävention und an das Frauenhaus. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden sind erbeten.