Sr. Regine, Subpriorin der „Unbeschuhten Karmelitinnen von St. Josef“, sperrt die Tür zum Besucherzentrum auf. Hier gewinnen normalerweise Touristen aus nah und fern einen ersten Eindruck von den beiden Personen, die im Mittelpunkt der Geschehnisse von Mayerling stehen: Kronprinz Rudolf II. von Österreich-Ungarn und Baronesse Mary Vetsera. Da pandemiebedingt ausländische Besucher ausbleiben, hoffen die Schwestern, „dass sich die Menschen aus Österreich und der näheren Umgebung für die Geschichte, Ausstellung und das Museum hier in Mayerling interessieren“.

Die Schwestern leben in strenger Klausur und verlassen das Kloster nur für Angelegenheiten wie etwa Arztbesuche. „Deshalb machen wir die Führungen auch nicht selbst, aber wir haben sehr gutes und historisch bewandertes Personal dafür“, sagt Sr. Regine.

Vom Besucherzentrum geht es hinauf zum ehemaligen Jagdschloss, in dem sich heute der Karmel Mayerling sowie ein Museum befinden. Dort, wo sich einst das Schlafzimmer befand, ragt heute die Klosterkirche in den Himmel über dem Wienerwald. Kaiser Franz Joseph I. ließ das Schlafzimmer wegreißen, als er erfuhr, dass sein Sohn hier Selbstmord verübt hatte und die erst 16-jährige Baronesse Mary Vetsera mit in den Tod nahm.

Nicht zufällig stiftete der Kaiser den Orden der „Unbeschuhten Karmelitinnen“ an dieser Stelle, die strenge Klausur der Schwestern war für das Kaiserhaus ein weiterer Garant, dass niemand erfahren sollte, was sich hier in Mayerling am 30. Jänner 1889 abspielte.

Vertuschen, verdecken, nicht weiter erzählen

„Alles ist besser als die Wahrheit“, das sagte Kaiser Franz Joseph zu dem belgischen König Leopold II., dem Vater von Rudolfs Ehefrau Stefanie. Bedienstete wurden mit hohen Geldsummen abgefunden, die sich an anderer Stelle wieder ansiedelten, wie etwa Rudolfs Kammerdiener Loschek, eine Schlüsselfigur in dem Drama.

Er schwieg bis kurz vor seinen Tod, doch dann brach er sein Schweigen und ließ die Vorkommnisse vom 30. Jänner 1889 schriftlich aufzeichnen.

Sr. Regine ist es wichtig, dass die Menschen Rudolf und Stefanie im Mittelpunkt stehen, sowie die Zwänge, denen sie unterworfen waren und die sie, am Beispiel Rudolf, zu dem machten, was sie waren: Ein vordergründiger Sunnyboy, in dessen Inneren es aber ganz anders aussah. „Ich bin glücklicher im Tod als im Leben“, so steht es auf einen der drei Originalabschiedsbriefe von Mary Vetsera geschrieben, die erst 2015 in der Schöllerbank entdeckt wurden.

Doch der Wunsch von Rudolf, gemeinsam mit Mary am Friedof von Heiligenkreuz bestattet zu werden, erfüllte sich freilich nicht. Rudolf wurde für geistig verwirrt erklärt und mit allem kaiserlichen Würden in der Kapuzinergruft bestattet, Mary wurde bei Nacht und Nebel am Friedhof in Heiligenkreuz beerdigt. Eine dauerhafte Ruhe fand sie erst am 28. Oktober 1993, als sie nach dem Grabraub des Linzer Möbelhändlers Helmut Flatzelsteiner von Abt Gerhard Hradil neuerlich bestattet wurde.