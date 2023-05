MÖP feiert 20 Jahr-Jubiläum

Seit 20 Jahren beleben Katharina und Martin Müller das kulturelle Geschehen in Mödling mit ihrem MÖP-Figurentheater. Mit großem Erfolg sprechen sie die kleinen Theaterbesucher mit ihrem breit gefächerten Programm an, und auch bei den Eltern ist die Akzeptanz groß. So groß, dass nach den Anfängen in einem Geschäftslokal in der Pfarrgasse aufgrund des großen Zuspruchs und der wachsenden Anzahl von Puppen und Requisiten 2017 eine neue Dependance in der Hauptstraße gesucht und gefunden wurde – mit Café, Shop und großzügig gestaltetem Bühnen- und Zuschauerraum.

Nun luden das Betreiberehepaar langjährige Sponsoren und Unterstützer, Medien und Kuturstadtrat Stephan Schimanowa zur Ankündigung des 20 Jahr-Jubiläumsfestes am 3. Juni auf dem Platz vor der alten Feuerwehr.

Seit 01. Mai sind in vielen Geschäften der Stadt in den Auslagen der Mödlinger Sponsoren MÖP-Figuren in Bilderrahmen ausgestellt, die Teil eines Rätsels sind. Die Rätselkarte kann man auf der MÖP-Homepage downloaden und ausdrucken, an den Stationen erwerben oder im MÖP erhalten. Damit geht es dann in die Mödlinger Geschäfte, um die Fragen zu beantworten und das Rätselgeheimnis zu lösen. Die Verleihung der Preise erfolgt dann beim großen Jubiläumstag am 03. Juni um ca. 16 Uhr auf dem Europaplatz.

Am 3. Juni wartet das Kasperlfest mit viel Programm auf: mit stündlichen Vorstellungen von 10 bis 20 Uhr, mit Würsteln, Torten, Bastel- und Kreativecke und vielen Überraschungen. Natürlich werden auch die Vertreter der Politik der Stadt und des Landes sowie die Sponsoren zu Wort kommen.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.