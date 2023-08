Auch die Großpumpe aus Brunn lief heiß

Herbert Szirota, Karl Wieninger, Roman Eipeldauer, Martin Radic, Filip Stadler, Harald Czapka und Marco Oesze machten sich am Samstag mit der Großpumpe des Landesfeuerwehrkommandos NÖ, die in Brunn am Gebirge stationiert ist und 900m³/Stunde Förderleistung hat, auf in Richtung Klagenfurt. Während der Anfahrt wurde der Konvoi in den Bereich Kühnsdorf - Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) beordert, um die Ortsbrücke zu sichern. Das Wasser des bereits über die Ufer getretenen Baches wurde in einen provisorisch errichteten Damm auf ein Feld gepumpt. Trotz des Einsatzes zweier Großpumpen stieg das Wasser weiter an.

Glücklicherweise hörten die sintflutartigen Regenfälle in den frühen Sonntagmorgenstunden auf und der Wasserpegel sank langsam, berichten die Einsatzkräfte. Die Mannschaft - Martin Flöck, Thomas Jaksch, Marcel Hartl, Matthäus Ritzinger, Markus Hofbauer, David Opelka und Daniel Moser folgten als Ablöse - war stets mit vier Mann in einem 24-Stunden-Dienstrad vor Ort und wurde „von den Einwohnern herzlichst umsorgt. Geschlafen haben wir abwechselnd in den Unterkunftsanhänger direkt vor Ort, um die Pumpe überwachen zu können“, schildert Marco Oesze. „Unsere Aufgabe war, das Steigen des Pegels zu verhindern und die direkt angrenzenden Wohnhäuser zu schützen. Problematisch war der stetige Zufluss, welcher nicht kontrolliert werden konnte, jedoch mit der Pumpleistung der beiden Großpumpen bewältigt werden konnte.“

Die Bewohner, die erst vor etwa zwei Wochen einen mächtigen Sturm miterleben mussten, der enorme Schäden anrichtete, zeigten sich freundlich und dankbar, indem sie auch den Brunner Hilfskräften immer wieder Kuchen und Kaffee reichten. Unisono meinten sie, dass sie so ein Hochwasser in den letzten 90 Jahren noch nicht erlebt hätten.

Am Dienstag rückten die letzten Kräfte aus Brunn am Gebirge wieder ins heimatliche Feuerwehrhaus ein und starteten mit der Reinigung der Geräte. Alles in allem konnte der Einsatz nach insgesamt 79 Stunden und rund 58.000 m³ Liter gepumpten Wasser beendet werden.