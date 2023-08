Sechs Leben sind verbraucht

Glück im Unglück hatte Kater Nils, der sich mit einer Pfote im Keilriemen eines Autos verfing und nach kurzer Fahrt mit leichten Verbrennungen von ÖAMTC-Techniker Alexander Glück aus dem Motorraum geborgen wurde – die NÖN hat berichtet.

Das einjährige Jungtier wird von Grün-Gemeinderätin Natascha Kaderabek und ihrem zehnjährigen Sohn Liam als Wohnungskatze gehalten und war am Tag vor der Unglücksfahrt aus der häuslichen Umgebung entwischt: „Wir konnten Nils trotz intensiver Suche nicht finden, er hatte sich offenbar in der Motorhaube des Autos unseres Nachbarn verkrochen.“

Kaderabek postete Fotos des gesuchten Katers in den Sozialen Medien, so wurde auch eine Mitarbeiterin des Tierschutzhauses Vösendorf, in welches der ÖAMTC-Pannenfahrer das Tier gebracht hatte, aufmerksam. Zur selben Zeit war noch eine verletzte Katze im Tierschutzhaus, die in der Nähe von Baden aufgefunden wurde - die beiden sahen sehr ähnlich aus. Kaderabek erhielt Fotos der Tiere und war „zunächst enttäuscht, weil die Dame vom Tierheim von einer Katze gesprochen hat: Sie hat dann genauer geschaut und gesehen, dass das schwarze Jungtier ein Kater ist“.

Ein glückliches Wiedersehen

Ende gut, alles gut: Das verletzte Tier erkannte seine Besitzer sofort, erzählt Kaderabek glücklich: „Als sich mein Sohn dem Käfig genähert hat, wollte Nils sofort zu ihm.“ Sie ist sehr froh, dass ihr Tier versorgt wurde, obwohl im Tierschutzheim zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt war, wem der Kater gehört: „Wir haben dann die Behandlungskosten bezahlt und die Tierärztin hat nochmals seine Brandwunden versorgt.“

Mittlerweile geht es Nils wieder gut, auch das Fell an den verletzten Hautstellen ist großteils wieder nachgewachsen: „In den ersten Tagen daheim war unser Kater sehr verschreckt, er hat sich zurückgezogen und viel geschlafen.“ Sechs seiner sprichwörtlich sieben Katzenleben hat der Kater laut Aussage der Tierärztin mit dem Unfall verbraucht, berichtet Kaderabek: „Viel länger hätte die Unglücksfahrt nicht dauern dürfen, die Brandstreifen auf der Vorderpfote waren erschreckend.“