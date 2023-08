Brunner Bürgermeister Linhart klagt Gründer von Verkehrsinitiative

Der Brunner Bürgermeister, selbst Jurist, beschreitet nun den Klagsweg gegen den Gründer der Brunner Verkehrsinitiative, Johann Rubendunst, der den Ortschef im Rahmen einer Aussendung offen kritisiert hatte.

Konkret geht es um eine Aussendung, in der sich ein Brunner Bürger ob der Verkehrssituation in seiner Wohngegend mokiert, und die Rubendunst verschickt hatte. „Sie können ja wegziehen, wenn Ihnen etwas nicht passt“, habe Linhart dem Brunner geantwortet. Diese Aussage „ist so nie gefallen, das ist erfunden“, erklärt Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, und antwortete prompt mit einem Anwaltsbrief an Rubendunst. Darin wurde Rubendunst aufgefordert, die Aussage zu widerrufen.

Rubendunst widerrief in einem Regionalmagazin

Nach reiflicher Überlegung, entschied sich Rubendunst nach Rücksprache mit seiner Familie für einen Widerruf. „Ich wollte mir unnötige hohe Kosten und Stress für meine Familie ersparen und womöglich einen langen Gerichtsprozess. Meine Intention war nie jemanden zu beleidigen, sondern als Sprecher der Bürgerinitiative aufzuzeigen, wie wir vom Bürgermeister behandelt werden. Der Widerruf erfolgte dann auf eigene Kosten in einem Regionalmagazin“. Einer Klage seitens des Bürgermeisters wollte Rubendunst somit entgehen und kam daher der ersten Aufforderung eines Widerrufes nach.

Linhart gab sich damit jedoch nicht zufrieden und klagt Rubendunst nun auf 2.400 Euro und erneuten Widerruf durch einen Postwurf in ganz Brunn. Die Gesamtkosten würden sich somit auf über 5.000 Euro belaufen. „Ich verstehe es einfach nicht, denn genau das wollte ich mir ersparen. Ich habe ja widerrufen. Warum der Herr Bürgermeister mich hier noch ein zweites Mal zur Kasse bittet, verstehe ich nicht. Ich vermute er hat etwas dagegen, dass ich die Dinge, die in Brunn falsch laufen, aufzeige, und will mich nun wohl mundtot klagen!“

Linhart sieht keinen anderen Weg als den Klagsweg

Linhart bleibt bei seiner Forderung: „Ich habe ein dickes Fell, das muss man als Bürgermeister auch haben. Aber irgendwann reicht es mir. Vor allem, wenn man mich falsch zitiert, daher wehre ich mich“. Der Bürgermeister möchte nicht, dass „man mir alles unterstellen kann. Das kann ich mir nicht gefallen lassen“.

Rubendunst wendet sich nun auch an die Öffentlichkeit, um finanzielle Unterstützung für den Fall, dass er verliert. „Heutzutage weiß man nie und der Bürgermeister kann sich sicherlich einen Top-Anwalt leisten. Ich bin der beste Beweis dafür, dass unangenehme Sachen von ihm geklagt werden!“ schließt Rubendunst ab.