Die Corona-Pandemie hat und wird am heimischen Arbeitsmarkt Spuren hinterlassen – dessen sind sich die Expertinnen und Experten sicher. Im Jänner war die Anzahl der Arbeitslosen im Bezirk Mödling geringfügig niedriger als im Dezember 2020, aber deutlich höher (+24,5 Prozent) als im Jänner des Vorjahres. Rechnet man die Schulungsteilnehmer dazu, waren im Jänner 5.199 Personen beim Arbeitsmarktservie (AMS) Mödling registriert.

Die Corona-bedingten Einschränkungen der Wirtschaft dämpfen die Dynamik am Arbeitsmarkt. Einmal arbeitslos geworden, dauert es für bestimmte Personengruppen – Junge ohne Berufserfahrung, die Generation 50 plus sowie Jobsuchende mit gesundheitlichen Problemen – zunehmend länger am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen, weiß Geschäftsstellenleiter Werner Piringer. „Deshalb nimmt auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen laufend weiter zu und liegt aktuell bereits mit 1.159 um 438 oder 60,7 Prozent über dem Vorjahr.“

Größte Herausforderung sei, „der Verfestigung der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Konsequente Vermittlung, Qualifizierung und zielgerichtete Beschäftigungsförderung sollen bei den Betroffenen für einen erfolgreichen Wiedereinstieg sorgen“, hofft Piringer.

Nach Branchen betrachtet, gab es die stärksten Zuwächse an Jobsuchenden in der Beherbergung und Gastronomie (+49,2 Prozent), im Handel (Großhandel: +28 Prozent, Einzelhandel: +12,7 Prozent) sowie in der Warenherstellung (+27,4 Prozent.

Entwicklung am Stellenmarkt

Die weiterhin angespannte Situation am Arbeitsmarkt im Bezirk Mödling bleibt auch am Stellenmarkt bestehen: Die Betriebe haben im Jänner 469 freie Stellen zur Besetzung gemeldet, um 33,2 Prozent weniger als im Jänner 2020.

Insgesamt stehen dem AMS Mödling aktuell nur 833 freie Stellen (289 weniger gegenüber dem Vorjahr) und 61 offene Lehrstellen (-22) für die Vermittlung von Arbeit- und Lehrstellensuchenden zur Verfügung.