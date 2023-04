Erfolg: Drei Kirschblütenbäume in Mödling gerettet

Am Parkplatz des „Jungfamilienhauses“ der Stadtgemeinde in der Enzersdorfer Straße 20 stehen seit etwa drei Jahrzehnten „drei wunderschöne Kirschblütenbäume“, berichtete eine Anrainerin aus der Norbert Sprongl-Gasse. Seit geraumer Zeit gehe das Gerücht um, dass eben jenen Bäume im Zuge der Sanierungsarbeiten der Abstellfläche der Garaus gemacht werden soll. „Diese Bäume sind für das ganze Grätzel unheimlich wichtig“, bekräftigt die Dame: „Ich brauche bezüglich Hitze, versiegelter Flächen, Klimawandel nichts erzählen.“ Noch dazu seien im Zuge der Errichtung eines benachbarten Wohnhauses ohnehin schon „drei sehr große Nadelbäumen und eine große Birke“ geopfert worden.

Die Anrainerin fiel am Montag aus allen Wolken: „Ich habe mit Bauarbeitern gesprochen, die mir bestätigt haben, dass die Bäume wegkommen sollen.“ Daraufhin habe sie umgehend mit einem Verantwortlichen der WETgruppe telefoniert, „der meinte, die Bäume müssen weg, die Wurzeln heben den Asphalt. Es werden anschließend neue Bäume auf einem Grünstreifen gepflanzt“. Eine Antwort, die die Dame nicht zufrieden gestellt hat: „35 Jahre alte Bäume sind nicht zu vergleichen mit kleinen neu gepflanzten. In Zeiten des Klimawandels kann es ja nicht wahr sein, dass man so arbeitet und Grün vernichtet.“

Bürgermeister hat gute Nachricht parat

Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, hat sich der Sache umgehend angenommen. Er habe in einem Gespräch mit der WETgruppe erreicht, dass „man die Bäume erhalten will. Auch die ausführende Baufirma hat dies über den Bauleiter zugesichert. Der Parkplatz wird also generalsaniert, die Bäume bleiben stehen“.

