Knorr-Bremse bleibt beim Arbeitszeit-Modell

Der deutsche Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse will die Regelarbeitszeit an seinen deutschen Standorten von 42 auf 40 Stunden senken. Der Vorstand plane, ein neues Entgeltsystem „auf Basis einer 40-Stunden-Woche bei mindestens gleichem Entgelt" schrittweise bis 2026 umzusetzen. Damit wolle Knorr-Bremse als Arbeitgeber attraktiver werden. Das Unternehmen greife damit Themen aus einer Mitarbeiterbefragung auf, nun werde mit den Betriebsräten an den einzelnen Standorten darüber verhandelt.

Knorr-Bremse beschäftigt weltweit 32.600 Mitarbeiter, davon gut 1.000 in Österreich. Die Zentrale liegt in Mödling, produziert wird auch in Kematen/Ybbs. „Auf die österreichischen Standorte hat dies keine Auswirkung“, bestätigt Jörg Branschädel, Mitglied der Geschäftsführung der Knorr-Bremse auf NÖN-Anfrage: „Bei uns beträgt die Normalarbeitszeit gemäß dem Kollektivvertrag 38,5 Stunden und wir bieten seit langem ein attraktives Gleitzeitmodell.“