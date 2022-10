Bezirk Mödling: 63 Prozent für den Amtsinhaber

Vollbild

FB

Landtagsabgeordneter Martin Schuster, ÖVP, vor der Stimmenabgabe im Kulturzentrum Perchtoldsdorf. FPÖ-Bezirksparteiobmann Christoph Luisser bedankt sich beim Taschler in Biedermannsdorf bei den Wahlbeisitzern. Maria Enzersdorfs Bürgermeister Johann Zeiner und Vizebürgermeisterin Michaela Haidvogel, beide ÖVP, vor dem Wahllokal in der Südstadt (Volksschule). Gaadens Ortschef Rainer Schramm (l.) am Weg ins Wahllokal Andreas Linhart, SPÖ, Bürgermeister in Brunn am Gebirge, beim Wählen in der Mittelschule. SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Hannes Weninger und Bezirksgeschäftsführerin Cornelia Rausch.

1 /6