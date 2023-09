Mit 1. September ist eine Verordnung in Kraft getreten, die die Nennung der Herkunft von Fleisch, Milch und Eiern in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung verpflichtet. Das betrifft nun unter anderem Großküchen für Krankenhäuser, Seniorenheime, Kindergärten, Schulen und Betriebe.

Daniela Biffl, Geschäftsführung Max Catering. Foto: Max Catering

Eine Firma, die diese neue Verpflichtung betrifft, ist Max Catering mit Sitz in Oberlaa. In Achau und Münchendorf versorgt sie alle Kindergärten und Schulen, in Brunn am Gebirge einen privaten Montessori-Kindergarten. Daniela Biffl, Geschäftsführerin der Firma, hält die verpflichtende Herkunftsbezeichnung „für sehr sinnvoll und absolut machbar“, da der Familienbetrieb von je her großen Wert auf Regionalität, Saisonalität und einen großen BIO-Anteil legt. In der Praxis arbeitet sie mit einer prozentuellen Angabe, die die Herkunft der Lebensmittel aufschlüsselt. Diese Angabe ist neben dem Speiseplan ausgehängt. Max Catering musste aufgrund der Kennzeichnungspflicht keine Lieferanten wechseln und bezieht Rindfleisch, Schweinefleisch, Milch und Freilandeier aus Österreich.

Nachfrage nach Transparenz gestiegen

Herbert Fuchs, Geschäftsführer der Firma GOURMET. Foto: Gourmet

GOURMET Business beliefert zum Beispiel Kindergärten und Schulen im Bezirk Mödling sowie einige Unternehmen und Einrichtungen von Sozialorganisationen wie die Service Mensch GmbH Volkshilfe Niederösterreich in Wiener Neudorf. Herbert Fuchs, Geschäftsführer von GOURMET, begrüßt die neue Regelung ebenfalls und hat „auch schon bisher freiwillig und umfangreich über die Herkunft unserer Zutaten informiert“. Konkret umgesetzt wird die Information in den Betriebsrestaurants auf Plakaten und Tischaufstellern dargeboten, in der Betriebsverpflegung online über eine Bestellplattform. Für Kindergarten- und Schulessen, sowie Einrichtungen im Care-Bereich sind die Angaben in den Print- und Online-Bestellmedien und als Download für Aushänge verfügbar. Gerechnet wird hierbei mit dem Prozentsatz der Herkunft der Lebensmittel am Gesamteinkauf. Fuchs sieht auch, dass in den letzten Jahren die Nachfrage nach dieser Transparenz gestiegen ist. Hühner-, Schweine-, Rinder- und Kalbsfleisch, wie auch Milch und Freilandeier werden aus Österreich bezogen.

Die Ausweitung der Verordnung auf Obst und Gemüse sieht Daniela Biffl „schon komplizierter, da sich die Herkunft unter anderem aufgrund des Wetters ändern kann“. Auch Herbert Fuchs ist eher skeptisch: „Ich sehe damit einen sehr hohen Aufwand verbunden.“