Maria Enzersdorf: Katze reagierte aggressiv und attackierte Hund

Karina Kalks ist Obfrau des Vereins „Mantrail Academy Austria“ mit Sitz in Gänserndorf. „Mantrailing“ bedeutet, dass ein Hund auf der Suche nach einer Person einer individuellen Geruchsspur folgt. Bei einem Trainingseinsatz im Bereich der „Arkade Südstadt“ kam es zu einem schier unglaublichen Vorfall. Kalks Weimaraner-Rüde Holmes, der immerhin 43 Kilo auf die Waage bringt, „wurde von einer Katze aus dem Hinterhalt attackiert“, erzählt Kalks. Das Training endete beim Tierarzt, Holmes erlitt Verletzungen im Bereich eines Auges. „Natürlich habe ich mich sofort in der Südstadt umgehört. Angeblich hat die Katze auch schon Kinder attackiert.“ Ein Fakt, den auch Facebook-Meldungen belegen.

„Nicht auszudenken, wenn es sich dabei um einen Hund handeln würde, da würde gleich die Rede von einem Killerhund sein“

Karina Kalks

„Nicht auszudenken, wenn es sich dabei um einen Hund handeln würde, da würde gleich die Rede von einem Killerhund sein“, meint Kalks. Die Besitzerin und somit der Wohnort der Katze seien bekannt, ergänzte die Vereinsobfrau. Amtstierärztin Alexandra Amon kennt die Besitzerin und die Katze. Das bestätigt auch Bezirkshauptmann-Stellvertreter Elmar Seiler: „Die Amtstierärztin Alexandra Amon hat am Montag neuerlich mit der Besitzerin und auch mit der behandelnden Tierärztin gesprochen und auch die Katze wieder sehr entspannt zuhause angetroffen. Es gibt kein tierschutzrechtliches Problem, die Katze wird gut versorgt und ist unter tierärztlicher Behandlung. Es gibt keinen Hinweis auf eine Erkrankung als Ursache, denn dann würde sich das Tier auch zuhause anders zeigen.“

Shitstorm für Katzenhalterin

Die Katzenhalterin hat von einem „Shitstorm“ via Facebook in den letzten Tagen berichtet, der ihr sehr zu schaffen macht. Nachdem die Katze bereits 14 Jahre alt ist, werden auf Anraten der Amtstierärztin Möglichkeiten überlegt, das Tier nur im Haus und eigenen Garten zu halten, um die Situation zu entspannen. Laut der Besitzerin handelt es sich um ein Tier aus dem Tierschutzheim, das sie bereits ausgewachsen übernommen hat. Laut ihren Aussagen ist die Katze eher scheu, wenn fremde Menschen sie angreifen, wehrt sie sich, was auch die Tierärztin bestätigt hat. Dies dürfte wiederholt der Fall gewesen sein, da auch eine Anzeigerin meinte, dass ihre Enkeltochter versucht hatte, die Katze zu streicheln, als diese am Spielplatz saß.

Am 21.4.22 gab es wegen der Katze am Spielplatz hinter dem Südstadtzentrum einen Polizeieinsatz der PI Maria Enzersdorf, bei dem die Beamten das Tier auch als verängstigt und nicht aggressiv geschildert haben. Bei Nachfragen der Amtstierärztin hörte sie nur von einer erwachsenen Person, die von der Katze gebissen wurde und dann zum Arzt ging. Alle anderen Vorfälle konnten nicht verifiziert werden.

Aus Sicht der Amtsärztin wäre es wichtig die Situation zu entspannen und den Anrainern zu vermitteln, dass es immer ein Risiko darstellt, fremde Tiere anzugreifen. Es handelt sich um ein 14 Jahre altes Tier, das zu Hause komplett unauffällig ist, nur stark abgenommen hat, weshalb die Besitzer bereits mehrfach einen Tierarzt kontaktiert haben. Dieser konnte keine Erkrankung feststellen, die mit dem gesteigerten Aggressionspotenzial in Zusammenhang stehen könnte.“

Tierhaltung ist völlig in Ordnung

Fix ist, dass die Katze Freigängerin ist und schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht haben dürfte. „Aus tierschutzrechtlicher Sicht ist die Tierhaltung in Ordnung“, merkte Amon an. Aufgrund der gemeldeten Vorfälle werde man allerdings versuchen, eine Lösung zu finden. „Vielleicht ist es möglich, die Katze nur im eigenen Garten zu halten“, hofft nicht nur Amon.

