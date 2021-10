Bürgermeister Johannes Würstl, Bürgerliste Achau, hat den entscheidenden Schritt gesetzt, damit es in der Gemeinde flexible Möglichkeiten für die Kleinkinderbetreuung gibt.

Er erläutert: „Wir hatten Anfragen auf der Gemeinde, für Kinder, die jünger als zweieinhalb Jahre sind. Das ist die Altersgrenze, ab der Kinder in den Kindergarten gehen können. Wird ein zweieinhalbjähriges Kind in eine Kindergartengruppe aufgenommen, reduziert sich aber die Anzahl der Kinder, die in der Gruppe betreut werden können. Um hier flexibler vorgehen zu können, haben wir auf dem Areal des alten Bauhofes eine eigene Betreuungsstätte für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren gestaltet, so dass wir jetzt garantieren können, dass jedes Kind von ein bis drei Jahren einen Betreuungsplatz findet.“

Die Errichtung der Tagesbetreuung kostete der Gemeinde 400.000 Euro, dafür gab es 150.000 Euro Förderung vom Land Nö. „Der Träger ist die Gemeinde, wir sind auch für das Personal verantwortlich“, merkt Würstl an.

Betreuer Philipp Zmek ist jetzt nicht nur im Kindergarten für die sportlichen Aktivitäten zuständig, sondern auch in der Tagesbetreuung. Die Leitung hat Sandra Othlau-Fischer übernommen. „Das Haus ist sehr großzügig angelegt und ich bin begeistert vom Garten“, sagt sie. Nicht nur Kinder aus Achau werden aufgenommen, sondern auch aus Hennersdorf.