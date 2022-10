Zweijährige im Kindergarten: Zenit im Bezirk Mödling schon erreicht

Die Senkung des Kindergarten-Alters auf zwei Jahre, flächendeckende Nachmittagsbetreuung und ein kostenloses Vormittagsbetreuungsangebot schon für 0- bis 2-Jährige: Das sind die wesentlichen Punkte der Kinderbetreuungsreform, die im November beschlossen und bis 2027 in Niederösterreich umgesetzt werden soll.

Auf die Gemeinden kommt dadurch eine Menge Arbeit zu: Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) rechnet damit, dass für die Erweiterung des Angebots niederösterreichweit 850 neue Gruppen in Kindergärten und Krippen benötigt werden. Wenig Freude mit dieser Ankündigung hat man in Biedermannsdorf. Hier ist vor Kurzem der Kindergarten auf acht Gruppen erweitert worden. Mehr geht an einem Standort nicht.

„Wenn die Altersreduktion auf Zweijährige tatsächlich kommt, dann haben wir in zwei Jahren wieder ein Platzproblem“

Beatrix Dalos

„Wenn die Altersreduktion auf Zweijährige tatsächlich kommt, dann haben wir in zwei Jahren wieder ein Platzproblem“, sagt Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP. Es ginge nicht darum, dass sich die Gemeinde vor ihren Aufgaben drücken wolle, zudem nage Biedermannsdorf finanziell gesehen nicht am Hungertuch.

„Ich stelle mir aber schon die Frage, wo wir den Grund für ein zusätzliches Kindergartengebäude herzaubern sollen. Außerdem verfügen wir über eine Kinderkrippe, das ganze Thema hätte man auch anders lösen können“, befindet Dalos. In Wiener Neudorf werden bereits jetzt in den „Wichtelhäusern“ Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren betreut.

Ausweichen in Krabbelstube in Wr. Neudorf möglich

Für Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, ist die geplante Öffnung der Kindergärten deshalb keine große Veränderung. „Mit unserer Krabbelstube haben wir Glück, dass wir ausweichen können, wenn dann mehr Anmeldungen für die Kindergärten kommen“, sagt Janschka. Trotzdem möchte er sich nicht zu früh freuen: „Natürlich müssen wir uns anschauen, wie sich das Ganze entwickelt. Sollte wirklich der Bedarf nach einem neuen Kindergarten kommen, wüsste ich nicht, wo ich ihn hinstellen soll, und ich glaube, da geht es mehreren Gemeinden so.“

Die Betreuung für die Kleinsten wird aktuell schon gerne genutzt: „Ich glaube, dass das heute auch einfach notwendig ist, weil viele Mütter rasch wieder in den Arbeitsprozess gehen müssen aufgrund der finanziellen Situation. Wir sind so ausgelastet, dass wir nur noch Kinder aus Wiener Neudorf einen Platz anbieten können.“ In den vergangenen Jahren wurden regelmäßig Kindergartengruppen in Wiener Neudorf eröffnet, jetzt sei man jedoch am Zenit angekommen.

„Wir sind so ausgelastet, dass wir nur noch Kinder aus Wiener Neudorf einen Platz anbieten können.“

Herbert Janschka

In der Gemeinde Laxenburg wird aktuell am Bildungscampus gebaut. Hier will Bürgermeister David Berl, ÖVP, alle Kinderbetreuungseinrichtungen an einem Standort vereinen, also Volksschule, Kindergärten, die Kinderkrippe und die Bibliothek. Daher stelle sich für ihn das Platzproblem aktuell nicht. Sogar eine bauliche Erweiterung wäre noch möglich. Dass die Gemeinden pro Gruppe eine zweite Helferin stellen sollen, es aber nur bei einer Pädagogin, die beim Land NÖ beschäftigt ist, bleibt, regt Berl an, „über einen Kostenersatz für die Gemeinden nachzudenken. Und über die Bezahlung der Kindergartenhelferinnen. Das ist ein schwieriger Job, und es ist nicht einfach, immer jemand dafür zu finden“.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.