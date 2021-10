Die Kinderbetreuungsplätze in Gießhübl sind gefragt, der Bedarf wächst und in zwei Jahren werden zwei neue Gruppen benötigt werden. Anlass für Bürgermeister Helmut Kargl, ÖVP, und sein Team, zeitgerecht entsprechende Schritte einzuleiten: „Wir haben mehrere Varianten ins Auge gefasst, die Entscheidung wird in den nächsten Wochen fallen.“

Derzeit ist einer der bestehenden Kindergärten beim Gemeindeamt untergebracht; ein weiterer hat sein Zuhause in einer Containerlösung gefunden. Nachdem auch der Umbau des Gemeindeamtes ansteht, muss auch dieses Projekt in die Entscheidungsfindung einbezogen werden.

Ob es weiterhin zwei Kindergartenstandorte geben wird oder ob beide in einem Anwesen Platz finden können, wird noch diskutiert.

In seiner Sitzung hat der Gemeinderat den Ortschef ermächtigt, in Kaufverhandlungen mit dem Eigentümer des ehemaligen Restaurants „Bärenhütte“ auf der Kuhheide zu treten. „Dieses hatte in den letzten Jahren beachtliche Leerstände zu verzeichnen und wäre an sich geeignet“, ist man in der Gemeinde überzeugt. Zudem ist die Grünlage mit angrenzendem Spielplatz sicher ein Vorteil.

Diese Rochade würde sich auch auf den Umbau des Gemeindeamtes auswirken. Die frei werdenden Flächen würden neue Möglichkeiten eröffnen, auch für Bäckerei und Post.