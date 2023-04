Kids waren in Biedermannsdorf bei Feuerwehr mit Begeisterung dabei

Am Donnerstag, 13. April, wurde es ernst im Feuerwehrhaus: Kommandant Bernhard Tröszter und die Leiterin des Verwaltungsdienstes Caroline Raab begrüßten sechs Kinder zwischen acht und zehn Jahren sowie deren Eltern, die zum ersten Treffen der Kinerfeuerwehr gekommen waren.

Auch mit dem Spreitzer durftendie Kinder hantieren. Foto: FF Biedermannsdorf

Zuvor hatte die FF Biedermannsdorf in der Volksschule das Projekt Kinderfeuerwehr intensiv beworben und auch sonst viel Öffentlichkeitsarbeit investiert, um so viele Kinder wie möglich dafür zu begeistern. Nicht nur Tröszter und Raab hießen die Kinder willkommen, sondern auch ein Fernsehteam von N1 NÖN TV. Nach allgemeinen Worten, was die Kinderfeuerwehr ist und was die Kinder hier lernen sollen, führte das Betreuerteam bestehend aus Werner Frank, Alexander Boes und Denise Spazierer die Kinder durch das Feuerwehrhaus. Danach versuchten sich die Kids an den einzelnen vorbereiteten Stationen.

Die ersten Schritte der Feuerwehrmänner und -frauen in spe wurde auch im Bild mit N1 NÖN TV festgehalten. Foto: FF Biedermannsdorf

Hier durften die Kinder bereits die ersten Erfahrungen mit verschiedensten Feuerwehrgeräten machen. Mit Spiel und Spaß hatten die jungen Starter bereits diverse Feuerwehraufgaben zu erledigen. Zum krönenden Abschluss wurden die überaus begeisterten Kinder mit dem Tanklöschfahrzeug nach Hause gebracht.

Die sechs interessierten Kinder hatten viele Fragen an die FF Biedermannsdorf. Foto: FF Biedermannsdorf

Die Kinderfeuerwehrstunden werden jeden zweiten Donnerstag im Monat stattfinden. Interessierte Kinder sind nach wie vor herzlich willkommen.

Kommandant Bernhard Tröszter und Verwalterin Caroline Raab begrüßten die Kinder. Foto: FF Biedermannsdorf

