Hilfe für Nepal läuft in Achau wieder voll

Nicht nur in Österreich, auch in Nepal waren die vergangenen Jahre von Lockdowns geprägt – „die waren viel strenger als bei uns in Österreich“, berichtet Franziska Ramel, Obfrau des Vereines „Nepal anders“.

Die Kinder gingen zwar nicht zur Schule, „aber selbst für das sogenannte Homeschooling haben wir Schulgebühren nachzahlen müssen“, erzählt Ramel, deren Lebensziel es ist, „den Waisenhaustourismus in Nepal zu beenden“. Darunter versteht sie, dass „viele Familien zumindest einige ihrer Kinder in Waisenhäuser abgeben, denn für Bildung und Ausbildung ist nicht genug Geld da. Die kommt meist dem ältesten Sohn zugute“.

2019 fand die letzte Hilfsaktion für die von Ramel unterstützten Patenkinder in Nepal statt. Heuer wird seit dem Wochenende wieder der Achauer Adventmarkt veranstaltet. Am Samstag, 10. Dezember, ist Ramel mit Waren zugegen, deren Verkaufserlös ihren Patenkindern zugutekommt.

Auch am Achauer Wochenmarkt sammelt Ramel regelmäßig Spendengelder. Sie will noch „ihren“ Kindern einen regulären Schulbesuch ermöglichen, weitere fixe Patenschaften „möchte ich nicht mehr übernehmen“, sagt Ramel.

Mehr Unterstützung für generelle Hilfsaktionen

Vier Kinder werden zurzeit von ihr regelmäßig gefördert, seit Beginn ihrer Hilfstätigkeit waren es an die 40. Vielmehr möchte sie Hilfsaktionen, die Einheimische gestartet haben, unterstützen. Dazu möchte sie aber unbedingt nach Nepal fahren, „denn im Land direkt schaut vieles ganz anders aus, als uns oft erzählt wird“.

So will sie auch Keshav besuchen, der selbst in einem Waisenhaus in Katmandu aufgewachsen ist und jetzt drei Jobs als Lehrer ausübt, um Waisenkindern in seiner Organisation „Kalsa Home“ zu helfen.

Sinnvoll findet Ramel auch die Idee, direkt Schulen zu unterstützen. Denn die Kinder essen in den Schulen und auch das Geld dafür muss einmal aufgebracht werden. Dafür ist Ramel jetzt wieder auch Adventmärkten unterwegs.

