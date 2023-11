Gumpoldskirchner Mittelschüler sammeln für den guten Zweck

Die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen der Musikmittelschule waren mit Spendenboxen unterwegs, um Geld für die Kinderkrebshilfe zu sammeln. Initiiert hat die Aktion Pädagogin Brigitte Frauenberger-Wuria, die durch eine E-Mail auf die Sammlung aufmerksam wurde: „2022 haben bereits viele Viertklässler begeistert mitgemacht.“ Wichtig ist der Lehrerin, dass „die Kinder nach dem Sammeln, das in der Freizeit am Nachmittag stattfindet, in der Schule erzählen können, was sie erlebt haben: Da sind gute und nicht so gute Erfahrungen dabei, viele Menschen loben die Jugendlichen für ihr Engagement, andere reagieren abweisend.“

Auch die Grenzen und Gefahren einer Sammeltätigkeit im öffentlichen Raum thematisiert die Pädagogin mit ihren Schützlingen: „Die Kinder hatten Ausweise zur Legitimation mit und sind auf den Touren versichert. Sie waren immer zu zweit unterwegs, gesammelt wird nur auf der Straße und nicht in Läden oder Häusern. Außerdem müssen alle Spender ihre Gaben persönlich in die Sammelboxen einwerfen.“ Heuer hat die Schule 28 Spendendosen erhalten, insgesamt wurden 760,38 Euro gesammelt. Vergangenes Jahr wurden mit 20 Dosen 1.466,44 Euro zusammengetragen. Direktor Ernst Pokorny ist stolz auf seine Schüler und „überzeugt davon, dass die Aktion das soziale Engagement der Kinder fördert: Die Jugendlichen machen so die Erfahrung, dass sie gemeinsam etwas Tolles erreichen können. Dieses gemeinschaftliche Miteinander ist mir sehr wichtig.“

Kinder haben „großen Ehrgeiz“ entwickelt

Frauenberger-Wuria hat den Kindern zu Beginn der Sammlung erklärt, dass die Gelder für die Forschung an neuen Therapien für schwerkranke Kinder verwendet werden: „Die Behandlungen sind schmerzhaft und belastend, mit der Forschung versucht man, vieles leichter zu machen bzw. so manche Erkrankung aus der Welt zu schaffen. Dieses Bewusstsein ist ein wahnsinnig großer Anreiz für die Kinder.“ Beim Sammeln habe sich ein regelrechter Wettbewerb entwickelt, einzelne Kinder wollten unbedingt den genauen Betrag erfahren, den sie eingenommen haben. „Auch Kinder, die sonst im Unterricht nicht so aktiv mitmachen, entwickeln bei dieser Aktion großen Ehrgeiz.“

Insgesamt haben heuer 26 Schulen aus NÖ bei der Sammelaktion mitgemacht und in Summe mehr als 38.000 Euro eingenommen.

Reaktionen der Schülerinnen und Schüler

Jovan Andric (3a): „Wir haben Spenden gesammelt, weil wir anderen Kinder mit Krebs helfen wollen. Wir tun das, weil wir wollen und ein großes Herz für andere Menschen haben.“

Livia Peya (3a): „Ich sammle gerne Geld für arme Kinder, man muss sich vorstellen, was wäre, wenn man selbst arm ist und Krebs hat. Ich möchte, dass jeder ein zufriedenes Leben hat und glücklich ist.“

Jovan Milic (3b): „Jeder hat es verdient zu leben.“

Marie Ritter (3c): „Ich habe Geld gesammelt, weil ich einfach etwas Gutes machen wollte, und es macht mir auch einfach Spaß.“

Azra Öfekler (3b): „Ich will Menschen und Kindern helfen, die Hilfe benötigen. Ich kann nicht wegschauen.“

Emma Hetych (3c): „Ich habe Spenden gesammelt, weil ich Kindern, denen es nicht so gut geht, helfen möchte.“

Noelie Tiefenbacher (3a): „Ich helfe, weil ich weiß, dass durch einen kleinen Teil von mir, viele krebskranke Kinder dadurch ein besseres Leben haben.“

Rita Rappl (3a): „Ich finde es einfach schrecklich, dass die Kinder mit so schlimmen Krankheiten zu kämpfen haben, also finde ich es schön, einen Beitrag leisten zu können.“

Steffi Sliva (3a): „Ich habe Geld gesammelt, um kranken, hilflosen Kindern zu helfen, und weil man für andere da ist, wenn sie Hilfe brauchen.“