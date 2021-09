Direktorin-Stellvertreterin Gerlinde Limbacher kann die Medienberichte, die gestern die Runde machten, immer noch nicht fassen. "Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, es ist aber alles ein riesengroßer Blödsinn", sagt Limbacher. "Weder ist ein Chemieunfall passiert, noch ist irgend ein schädliches Gas ausgetreten. In der betroffenen Klasse hat zu dem fraglichen Zeitpunkt nämlich gar kein Chemieunterricht stattgefunden", betont die Pädagogin.

In Mödlinger Schule Schüler beklagten Übelkeit: Schadstoffaustritt vermutet

Vielmehr sei es so gewesen, "dass bei der Testung am Morgen ein positiver Coronafall festgestellt wurde. Daraufhin dürften 5, 6 Kinder die Nerven weggeschmissen haben, ihnen wurde übel und sie haben sich übergeben. Daraufhin hat die Kollegin die Rettung alarmiert". Die Rettungskräfte haben dann den Verdacht geäußert, dass vielleicht ein giftiges Gas ausgetreten sein könnte. "Vielleicht haben Reporter über Funk die Alarmierung und damit diese Äußerungen mitgehört und die Behauptungen sind so entstanden. Wir haben kein Giftgasproblem in der Schule, wir müssen uns mit der realen Bedrohung, mit Corona auseinander setzen", bekräftigt Limbacher. Die Kinder wurden unverzüglich ins Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde aber nichts festgestellt, die Kinder sind wieder wohlauf und zuhause.

Das mit Covid 19 infizierte Kind wurde "ordnungsgemäß abgesondert, gleich in der Früh, nachdem die Infektion beim Testen festgestellt wurde", merkt Limbacher an. Im Moment sei die zuständige Gesundheitsbehörde dabei, die K1 und K2 Personen herauszufiltern und die entsprechenden Absonderungsbescheide zu erlassen. "Das war der erste Corona-Fall, den wir in diesem Schuljahr hatten", betont die Direktorin-Stellvertreterin.