Neue Kinozukunft beginnt im Dezember in SCS Multiplex Vösendorf

Das Millionenprojekt umfasst einerseits die vollständige Neugestaltung und Modernisierung des Kinos, das im Dezember des heurigen Jahres unter dem neuen Namen „CINEPLEXX Westfield SCS“ eröffnen wird sowie die Errichtung eines neuen Freizeit- und Entertainmentareals mit neuen, hochwertigen Restaurants und Bars. Für dieses Prestige-Projekt werden von der Westfield Shopping City Süd, Cineplexx und weiteren Partnern rund 25 Millionen Euro investiert.

Mehr Säle, High-Class-Technik und Premium Comfort

Das Kino wird von Grund auf umgebaut und modernisiert, vom Boden bis zur Decke. Die Sitzreihen werden in Tribünenform errichtet, sodass Besucherinnen und Besucher von allen Sitzplätzen aus freie Sicht auf die Bildwand haben. Kino-Gäste genießen ab dem Re-Start außerdem mehr Komfort und Platz dank neuer Premiumsitzkategorien. Größerer Reihenabstand, angenehme Doppelarmlehnen und verstellbare Rückenlehnen ermöglichen maximalen Filmgenuss und Entspannung.

Cineplexx-Geschäftsführer Christian Langhammer betont: „Kino wird neu gedacht. Als Innovationsführer stehen die Cineplexx Kinos für State-of-the-art Technologie, Sitzkomfort und Design. Nach der UCI Übernahme haben wir das Kino in Vösendorf daher bewusst nicht in ‚Cineplexx‘ umbenannt, da es zum damaligen Zeitpunkt nicht unseren hohen Standards entsprach. Umso mehr freuen wir uns, dass wir nun mit der Realisierung beginnen können, um so nicht nur den Cineplexx Standard zu erreichen, sondern diesen als mit dem künftig modernsten Kino Österreichs sogar neu zu definieren.“

Abschiedsparty für die SCS Kinowelt

Die letzten Tage vor dem Start des Umbaus wird die SCS Kinowelt (ehemals UCI Kinowelt) nach 29 Jahren gebührend verabschiedet: am Osterwochenende gibt es von 8. bis 10. April Kino um nur 8 Euro Eintritt inklusive gratis Popcorn – und das in wiederbefüllbaren Behältern. Am 10. April feiern zusätzlich DJ Osterhase und Special Guest Santa Claus ab 15 Uhr bei freiem Eintritt die verrückteste Party, die das Kino in der SCS je gesehen hat. Die Umbau- und Modernisierungsarbeiten für das Kino beginnen am Dienstag, den 11. April. Bis zum Ostermontag, dem 10. April, läuft der gewohnte Betrieb mit regulärem Kinoprogramm für die ganze Familie. Anschließend geht das Kino in eine mehrmonatige Pause, ehe es zu Jahresende als Cineplexx Westfield SCS mit mehr Kinosälen, mehr Technologien und mehr Komfort komplett neu eröffnet.

SCS Multiplexx wird zur Entertainment-Area

Auf der ehemaligen Media Markt Fläche entsteht auf rund 5.000 Quadratmetern ein beeindruckendes Indoor-Unterhaltungs- und Vergnügungsareal, betrieben von Elite Experience. Abwechslung finden Besucher dann beim Bowling, in Escape Rooms, beim Crazy Mini-Golf-Spiel und vielen Angeboten mehr. Darüber hinaus erfährt das SCS Multiplex ein Upgrade, was die Kulinarik betrifft. Das „All-You-Can-Eat but a la Carte“ Konzept von „Ebi“ mit köstlicher Asian Fusion Kitchen, welches sich in Wien bereits durch ihr Tablet-basiertes Bestellsystem in fünf Filialen einen Namen gemacht hat, eröffnet hier seinen ersten Standort in Niederösterreich.

