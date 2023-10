Variante: Kapelle im Landesklinikum Mödling statt Herz Jesu

Vor allem in der Schöffelstadt, wo man das Aus für Herz Jesu nicht kommentarlos hinnehmen will. Einer der Kritiker ist Klaus Pollheimer, Obmann des Vereines „Volksheim Josef-Schöffel-Haus“: Das Vorhaben, die Kräfte in St. Othmar zu bündeln, stehe „insgesamt im Gegensatz zur verbal beschworenen Sicherung der Lebendigkeit unseres christlichen Glaubens“, meint Pollheimer. In der Schöffelstadt würden „zukunftsfeste Strukturen vernichtet werden, der hier gelebter Glaube wird dann für viele zum überaus herausfordernden Hindernislauf; das Leben christlicher Gemeinschaft wird in diesem Stadtteil zum Nischenprodukt, ohne Auto sind die meisten Angebote dann wohl nicht zu erreichen“.

Pollheimer fürchtet, dass „diese Vorgangsweise zu weiteren Austritten führen wird. Kirche kann so als Heimat nicht erlebt werden.“ Die Aufgabe der Kirche, „nahe am Menschen zu sein, wird dadurch ad absurdum geführt“. Er hofft, dass in Gesprächen ein „von allen Betroffenen akzeptierbarer Kompromiss zwischen sinnvollen pastoralen Zielsetzungen und überregionalen ökonomischen Gegebenheiten für die Schöffelstadt gefunden werden kann“.

„Wut der Betroffenen auffangen“

Dechant Adolf Valenta, Leiter des Pfarrverbandes „Am Mödlingbach“ - seit 1. September 2021 bilden die Pfarren St. Othmar (St. Othmar, St. Michael und Spitalkirche), Herz Jesu und Wiener Neudorf eine Einheit – hat in den nächsten Wochen und Monaten einige Herausforderungen zu meistern. „Momentan geht einmal alles ganz normal weiter“, erklärt er im NÖN-Gespräch: Aber schon in den nächsten Tagen „starten viele Gespräche, in denen es darum geht, die Wut der betroffenen Menschen aufzufangen und Möglichkeiten auszuloten“.

Aus jetziger Sicht ergehe an St. Michael in der Weißes Kreuz-Gasse das Angebot, „die Aktivitäten in der Spitalkirche abzuwickeln“. Valenta hat auch einen Lösungsvorschlag für die Zeit parat, „wenn in etwa zwei Jahren die Übergabe von Herz Jesu schlagend wird. Dann werden wir für die älteren, nicht mobilen Menschen am Sonntagvormittag eine Messe in der Kapelle des Krankenhauses anbieten. Für alle anderen Aktivitäten werden wir auf die umliegende Infrastruktur zurückgreifen: St Gabriel, Wiener Neudorf, Südstadtkirche, St Othmar. Da ist in nicht allzu großer Distanz gar nicht so wenig vorhanden“.

Für die kritischen Stimmen zeigt Valenta Verständnis: „Ich hätte auch lieber die Zeiten der 70er-Jahre, in denen wir ausbauen mussten. Der Katholikenanteil lag damals bei über 90 Prozent - heute bei knapp über 40 Prozent und das spiegelt sich auch im Messbesuch wider.“ Zudem sei das Aufrechterhalten großer Infrastruktur sehr teuer, daher „verstehe ich den Handlungsbedarf der Erzdiözese. Auch wenn ich natürlich keine Freude damit habe.“