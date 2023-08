„5/8erl in Ehren“ brachte den Mödlinger Konzerthof zum Kochen.

Landauf landab sorgen „5/8erl in Ehren“ für volle Säle und begeistertes Publikum. So auch in Mödling, als die Wiener Erfolgsband im Konzerthof im Rahmen eines Klangbogen Mödling-Konzertes für ein außergewöhnliches Musik-Event sorgte.

Das Publikum war von dem unverwechselbaren Stilmix aus Popmusik, Wienerlied, Jazz, Soul und Afro-Cuban so begeistert, dass es auch auf den Rängen mitsang, mittanzte und mitjubelte. Auch Vizebürgermeister und DJ Rainer Praschak von den Grünen ließ sich das Konzert nicht entgehen. Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, bedankte sich bei Klangbogen-Organisatorin Annegret Bauerle, der es immer wieder gelingt, mit musikalischen Highlights außergewöhnliche kulturelle Akzente zu setzen, für ihren Einsatz. Schimanowa ist überzeugt: „Unser Kultursommer kann sich wirklich sehen und hören lassen.“