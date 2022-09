Perchtoldsdorfer Star-Fagottist hört „Pausentöne“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Seit 1957 führte der Fagottist und Dirigent Milan Turković (83) das bewegte Leben eines viel beschäftigten Musikers. Bis 2020 auch für ihn wegen Corona eine Vollbremsung erfolgte. Diese erzwungene Freizeit nützte der Perchtoldsdorfer, der mit der langjährigen Fernsehmoderatorin Ingrid Wendl verheiratet ist, um seine Gedanken zu Papier zu bringen.

So erinnert sich der gebürtige Zagreber an die ersten Reisen als junger Musiker mit Nikolaus Harnoncourt und dem Concentus Musicus. Er erzählt von Künstlergarderoben und Hotels aller Arten und Qualitäten sowie unverhofften Begegnungen. Interessant auch die Aussage, dass Musiker in Amerika nicht den gleichen Stellenwert wie in Europa haben.

Andererseits bricht Turković, der Ende August im Rahmen der Millstätter Musikwochen die Grazer Philharmoniker dirigierte, auch eine Lanze für das Internet als Kultur- und Kommunikationsretter während der Pandemie, macht sich aber auch Gedanken über die Zukunft der klassischen Musik.

Wobei Umfragen nach Klassikvorlieben in Deutschland 0,8 Prozent, in Österreich aber immerhin 6,5 Prozent ergaben.

Dieses heiter-nachdenkliche Lesebuch wurde von Thomas C. Cubasch im Kulturverlag „Der Apfel“ verlegt und ist auch im Buchladen Perchtoldsdorf erhältlich.

milanturkovic.com

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.