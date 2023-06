Besonderer Gast bei Sommergesprächen der Wirtschaft in Mödling

Mit großer Freude, aber auch Erwartung begrüßten über hundert Unternehmerinnen und Unternehmer Bundesministerin Klaudia Tanner zu den „Sommergesprächen der Mödlinger Wirtschaft“. Ausführlich und pointiert informierte die Ministerin für Landesverteidigung, wie groß diverse Gefahren für die heimische Wirtschaft im Bezug auf Cyber-Attacken und Blackout im Rahmen des vorherrschenden Ukraine-Kriegs sind, aber auch welche intensiven Gegenmaßnahmen in ihrem Ressort unternommen werden.

Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer (ÖVP) zeigt sich begeistert: „Die sicherheitspolitischen Jahresvorausschau der Ministerin für die zweite Hälfte des heurigen Jahres beruhigte sehr und lässt die Unternehmer hoffen, in Ruhe und ohne Störung wirtschaften zu können.“ Ministerin Tanner nahm sich an diesem Abend wahrhaftig viel Zeit, um mit jedem Gast ins persönliche Gespräch zu kommen und blieb bis spät am Abend, obgleich am nächsten Tag schon um sieben Uhr ein Ministerrat auf sie wartet. „Sie war und ist großartig. Ich bin ihr größter Fan,“ist Stadtrat Zaunbauer begeistert, der sich bereits Gedanken für die nächstjährigen Sommergespräche macht.