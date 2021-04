Die Passionsspiele im Römersteinbruch St. Margarethen finden doch statt und wurden von Juni auf Anfang Juli verschoben. Mittlerweile wird bereits online geprobt, für die Kostüme zeichnet Conny Bleich, Lehrerin an der Höheren Lehranstalt für Mode in Mödling mit ihren Schülerinnen verantwortlich. Im Rahmen einer Hl. Messe wurden die Gewänder bereits erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Am Ostermontag werden nicht nur die Schauspieler offiziell vorgestellt, sondern auch die neuen Kostüme feierlich an die Passionsspiel-Verantwortlichen überreicht.