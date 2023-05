Kindergarten für 2-Jährige: „Gute Entscheidung, große Herausforderung“

Als Pilotgemeinde dürfen in Kaltenleutgeben bereits ab diesem Herbst Kleinkinder unter 2,5 Jahren in den Kindergarten gehen. Mit September betreut der Kindergarten 26 Kinder in den Kleinkindgruppen im Alter von zwei bis drei Jahren. „Das bedeutet alles, was ab dem kommenden Jahr niederösterreichweit gilt, gilt jetzt schon für uns“, beschreibt Bürgermeisterin Bernadette Geigeregger das Projekt. Die Pilotierung wird dabei wissenschaftlich begleitet, um die Veränderungen im Kindergarten und die Bedürfnisse der Kinder und Betreuerinnen und Betreuer zu erheben.

Um die Nachfrage decken zu können, wird im Kindergarten eine neue Gruppe gebaut. „Das hängt nicht unbedingt mit dem Pilotprojekt zusammen, weil es eine normale Gruppe wird. Aber wir brauchen mehr Platz, weil es mehr Kinder gibt“, erzählt Geigeregger. Eine alte Wohnung im Kindergartengebäude wird über den Sommer umgebaut und ab September zum Lern- und Spielraum für eine neue Kindergruppe. Außerdem soll es zukünftig Ruhezonen im Garten geben: „Es ist natürlich schwierig, wenn unterschiedliche Kinder mit großem Altersunterschied aufeinandertreffen. Deshalb wollen wir Ruhezonen einrichten, in denen Kinder sich aufhalten können, wenn sie einmal nicht so wild spielen wollen und einen Platz brauchen, um sich zurückzuziehen.“ Weitere Maßnahmen würden sich dann im Laufe des Projekts herauskristallisieren.

Bürgermeisterin Bernadette Geieregger (ÖVP), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Landesrätig Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Gemeinderätin Theresa Edtstadler-Kulhanek (ÖVP) freuen sich auf den Start des Pilotprojekts in Kaltenleutgeben. Foto: privat

Umbau nach großem Andrang

In Perchtoldsdorf gibt es bereits sechs Kindergärten mit 25 Gruppen. Das reicht ab den Neuerungen nicht aus, hat eine Bedarfserhebung festgestellt. Deshalb werden nun vier neue Räume und damit Kindergartenplätze geschaffen. „Wir bauen nicht von Grund auf einen neuen Kindergarten, sondern werden einen bestehenden erweitern. Da sind wir gerade in der Planungsphase“, erklärt Bürgermeisterin Andrea Kö. Das erklärte Ziel sei es, allen Kindern, die ab September 2024 einen Platz haben wollen, auch einen anbieten zu können. Denn einen rechtlichen Anspruch gibt es auch für die unter 2,5-Jährigen nicht.

Das Thema Personal sieht Andrea Kö als mögliche Herausforderung: „Die Pädagoginnen und Pädagogen werden vom Land gestellt, aber wir sind für die Betreuungspersonen zuständig. Da müssen wir natürlich rechtzeitig schauen, dass sich genügend Personal meldet.“ Bis September 2024 sollen die Vorbereitungen abgeschlossen sein. „Das Ganze ist notwendig und wichtig, aber auch eine große Herausforderung. Es wird sicher knapp, aber es wird sich auch ausgehen“, ist sich Andrea Kö sicher.

Kleinere Altersspanne im Privatkindergarten

Susanne Meidenbauer Gutes ist Leiterin des Privatkindergartens Rumpelpumpel in Mödling. Für sie ist klar, dass sie keine so breite Altersspanne an Kindern betreuen wird. „Ich sehe darin keine gute Zukunft. Ich kann einem Sechsjährigen nicht gerecht werden, während ein Zweijähriger daneben sitzt“, so die Pädagogin. Trotzdem sieht sie Handlungsbedarf: „Ich glaube schon, dass wir eine Betreuung für Kleinstkinder finden müssen. Nur die Idee, diese Kindergruppe einfach dazuzugeben, halte ich nicht für sinnvoll. Das ist einfach nicht realistisch.“

