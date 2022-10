Weniger ist mehr bei Neubauten Mödlinger Stellplatzschlüssel

Leitziele des NÖ Raumordnungsgesetzes:

„Sparsamer Umgang mit Grund und Boden“, „Bewahrung bzw. Verbesserung des Ortsbildes“, „Schutz der Bevölkerung“ (Feinstaubbelastung), „Verringerung des motorisierten Individualverkehrs“, „Klimaschutz)“, „Leistbarkeit (Kostenreduktion beim Wohnbau)“.

Allgemeines:

Mödling hat gemeinsam mit Amstetten, Hollabrunn, Krems, Schwechat, St. Pölten und Tulln im Jahr 2018 eine Studie bei der TU Wien (Department für Raumplanung) in Auftrag gegeben, die unter anderem zum Ergebnis kommt, dass für die Vorgaben einer Stellplatzverpflichtung eine räumliche Differenzierung nach örtlichen Erfordernissen wie Öffi-Güteklasse, Lage im Stadtgebiet, Ausstattung mit und Anbindung an Rad- und Fußverkehr, Siedlungsdichte und Modal Split notwendig ist. Wie in Untersuchungen nachgewiesen, besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Stellplatzangebot und dem Mobilitätsverhalten.

