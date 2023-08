Urlaub im Süden ist weiterhin gefragt

„Natürlich wollen gerade alle das nachholen, was sie in der Pandemie versäumt haben. Das Thema ist aber bei den Leuten angekommen“, erzählt Fachgruppenobfrau in der Wirtschaftskammer NÖ Sabine Riedl, die in Perchtoldsdorf das Reisebüro „Optimal Reisen“ betreibt.

Fachgruppenobfrau Sabine Riedl betreibt in Perchtoldsdorf ihr Reisebüro. Foto: privat

Messbar sei das beim Buchungsverhalten aber bislang nicht. „Nächstes Jahr können wir vielleicht mehr Veränderung bemerken, aber heuer wollen alle ans Meer fahren.“ Das bestätigt auch Susan Felner von „Busreisen Felner“ in Perchtoldsdorf: „Bei den Buchungen hat sich nicht viel verändert. Zu heiß ist es den Leuten auf jeden Fall nicht, unsere Busse nach Kroatien sind alle voll.“ Reiseveranstalter bieten immer mehr umweltschonende Angebote an, wie Kompensationszahlungen bei Flugreisen, angenommen würden diese bisher jedoch wenig. Bahnreisen hingegen sind mittlerweile sehr beliebt. „Bei meinen Kunden kann ich nicht beobachten, dass sie auf den Zug umsteigen, weil es besser fürs Klima ist. Trotzdem werden Reisen mit der Bahn sehr viel gebucht und das ist in jedem Fall gut für die Umwelt“, sagt Riedl.

Busreisen sind wieder sehr gefragt

Busreisen wie beim Familienbetrieb Felner sind auch eine klimafreundlichere Alternative: „Ich kann mir vorstellen, dass zukünftig auch mehr Menschen auf Busreisen umsteigen wollen für das Klima. Noch merken wir das aber nicht.“

Elektrobusse seien kein Thema, da die Reichweite für die meisten Reisen nicht ausreichen würde. Nordische Länder werden immer beliebterWie sich die steigenden Temperaturen auf die Urlaubsdestinationen auswirken, ist noch nicht eindeutig: „Heuer hat sich nicht viel verändert im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber es ist schon seit Jahren so, dass die nordischen Länder sehr boomen. Irland, Island, Norwegen und Schweden werden immer beliebter.“

Klassische Urlaubsdestinationen nach wie vor beliebt

Für Griechenland, das beliebteste Sommerurlaubsland bei den Österreichern, sieht Riedl weiterhin eine erfolgreiche Zukunft: „Ich glaube nicht, dass sich das Buchungsverhalten drastisch ändern wird. Wer Badeurlaub machen will, wird das auch weiterhin machen.“Umdenken bei GeschäftsreisenStarken Wandel gab es jedoch im Geschäftsreisesektor: „Dadurch, dass sehr viel online geschehen ist während der Pandemie, ist das insgesamt viel weniger geworden. Diese reinen Linienflüge von Wien nach Innsbruck und retour haben sich sehr eingeschränkt. Da hat eindeutig ein Umdenken stattgefunden.“

Laut TUI Österreich-Geschäftsführer Gottfried Math blieben viele Erholungssuchende dem Mittelmeerraum sehr verbunden. „Diese Präferenz ist immer noch sehr ausgeprägt und hat sich trotz der Hitzewellen der vergangenen Jahre nicht verändert“, sagt Math. Was er jedoch nicht gänzlich ausschließe, sei eine Verschiebung der Nachfrage von der Hauptferienzeit, also Juli und August, in die Vor- und Nachsaison.

„Mittel- und langfristig wird es um einen nachhaltigen Tourismus gehen, der klimaneutral und ressourcenschonend ist. Das gelingt nur in Partnerschaft zwischen Tourismusunternehmen und Urlaubsdestinationen“, konstatiert Math.

Dass die Österreicher künftig vermehrt auf die Vor- und Nachsaison setzen könnten, sieht auch Helga Freund, Geschäftsführerin des Reisebüros Ruefa. „Gründe dafür, die Hauptsaison zu meiden, sind sicherlich auch die geringeren Kosten und dass weniger los ist“, fügt Freund hinzu. Und Destinationen, die vom Klimawandel profitieren, könnten „Südengland, Schottland, Irland oder die Strände der Nord- und Ostsee beliebtere Reiseziele werden.“