Liesing ist neben Floridsdorf, Donaustadt und Hietzing einer jener vier Bezirke Wiens, in denen es noch keine flächendeckende Kurzparkzone gibt. Das soll sich jetzt ändern, zumal das Ergebnis einer Studie, die die Stadt Wien in Auftrag gegeben hat, eine eindeutige Tendenz pro Pickerl aufweist.

In Liesing herrscht in etwa dieselbe Situation wie in Wien-Simmering. Entlang der S- und U-Bahn-Stationen sind Parkplätze Mangelware, anderenorts wiederum wäre ein Parkpickerl nur dazu geeignet, die stellplatzverwöhnten Anrainer zu vergrämen, ist Bezirksvorsteher Gerald Bischof, SPÖ, überzeugt. Ab sofort werde bezirksintern intensiv darüber beraten.

In Perchtoldsdorf verfolgt man die Situation nicht erst seit gestern. „Wir haben natürlich einen Plan“, betonte Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP. Dort, wo die Parkplatzsituation schon jetzt prekär ist – vor allem im Bereich Ketzergasse – könnten eine „Grüne Zone“ und/oder Anrainerkarten Abhilfe schaffen.

Egal: Die Bürgermeister aus Kaltenleutgeben, Breitenfurt und Perchtoldsdorf stünden mit Bischof in Kontakt, um einen gemeinsamen Plan zu entwickeln, erklärte Schuster. Und dass der „Tag X“ näher rücke, wisse man. Schon nach Ostern will Liesing eine Entscheidung bekannt geben.