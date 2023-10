Aktionstag in Mödling: In der Technik liegt die Berufszukunft

Intention der Initiative ist, vor allem Mädchen für MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu motivieren, wie Jörg Branschädel, Mitglied der Geschäftsführung der Knorr-Bremse GmbH, erklärte: „Die Industrie ist Treiberin von Innovation, bietet sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze.“ Beispiel Knorr-Bremse: „Wir haben das Privileg und den Auftrag, an umweltfreundlicher Mobilität mitzuwirken, um beispielsweise die Bahn noch attraktiver zu machen.“ Mit dem Aktionstag hoffe Branschädel, „auch zeigen zu können, wie spannend und vielfältig Jobs in einem global agierenden Technologieunternehmen sind“. Er wolle zudem nicht länger zusehen, wie „viele Talente, also wichtige potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, nicht in einem Technik-Unternehmen landen.

Michaela Roither, Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung NÖ, appellierte vor allem an die Schülerinnen: „Technische Berufe bieten nicht nur bessere Verdienstmöglichkeiten, sondern auch insgesamt bessere Chancen auf Erfolg im Arbeitsmarkt. Trotzdem sind junge Frauen in technischen Lehrberufen und Studiengängen immer noch unterrepräsentiert und verpassen dadurch die besten Karrieremöglichkeiten. Von der nächsten Frauen-Generation wünsche ich mir daher vor allem eines: Wählt eure Berufe bewusst und achtet auf Verdienst- und Karrierechancen."

Für Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, ist „die Industrie der Motor des Wohlstandes“. Und er erinnerte sich an die Aussage des ehemaligen bayrischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber: „Wir brauchen keine Philosophen, sondern Techniker.“ Zu guter Letzt brachte es der Stadtchef auf den Punkt: „Die Technik ist schon vom Artikel her weiblich.“

Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler-Cinelli, ÖVP, machte in ihrer Funktion als stellvertretende Generalsekretärin des österreichischen Wirtschaftsbundes deutlich: „Technik ist spannend, nicht trocken. Innovationen schaffen viel Gutes für die Welt. Motivation für Technik muss schon im Kindergarten beginnen.“

Ein Umstand, dem seit Kurzem in Mödling bereits Rechnung getragen werde, wie Stadträtin Roswitha Zieger, ÖVP, stolz berichtete. Mit dem neuen Kindergarten in der Quellenstraße ziehe sich der MINT-Faden über die Hyrtlplatz-Volksschule, das Gymnasium Bachgasse und die HTL quer durch alle Alters- und Schulstufen: „Mödling ist eine Technikstadt“, bekräftigte sie.

„Talent hat kein Mascherl“

Hannes Sauerzopf, Direktor der HTL Mödling, will sogar noch früher ansetzen: „Kinder sollten in der Familie schon vor dem Kindergarten von Technik begeistert werden. Talent hat kein Mascherl, es sollte nur möglichst früh erkannt werden.“ Die HTL Mödling unterstütze „jedes MINT- Projekt mit Workshops in Kindergärten, Schulen, um Kinder für die Technik zu begeistern; sowohl Mädchen als auch Burschen, damit sie die Erfinderinnen und Erfinder oder Forscherinnen und Forscher der Zukunft werden“.

„Nie aufgeben“ war und ist das Motto von Diplomingenieurin Ilgin Dilan Ertem. Sie hat es sich vorgenommen, „ohne Hintergrund Elektrotechnik zu studieren, weil mich Mathematik und Physik interessiert haben“. Jetzt ist sie als Entwicklungsingenieurin für Elektrotechnik bei der Knorr-Bremse Tochterfirma Zelisko in Mödling tätig: „Für mich ist die Technik nicht nur ein Bereich der Fortschritte und Innovationen, sondern auch eine Bühne, auf der Kreativität und visionäre Ideen gedeihen können. In dieser aufregenden Landschaft der Technologie dürfen sich Frauen nicht von Stereotypen beeinflussen lassen, denn sie haben genauso die Fähigkeit und das Potenzial, in der Welt der Technik zu brillieren,“ machte sie den Schülerinnen im Publikum Mut.

Der Aktionstag wurde nicht ergebnislos beendet. Branschädel verkündetete, dass man künftig mit der Stadtgemeinde Mödling kooperieren wolle, um „Bildungseinrichtungen dabei zu unterstützen, den MINT- Bereich vor allem für Mädchen attraktiver zu machen sowie die Einstellung zu technischen Berufen positiv zu beeinflussen. Konkrete Maßnahmen wollen wir bis Ende des Jahres verabschieden.“