15.000 Euro für das Mödlinger Lernhaus

„Bildung als eine der wesentlichsten Grundlagen für den beruflichen Erfolg und die gesellschaftliche Integration kann durch nichts ersetzt werden“, betonte Jörg Branschädel, Mitglied der Geschäftsführung der Knorr-Bremse GmbH, bei der Scheckübergabe für das Schuljahr 2023/24 an Hans Ebner, Vizepräsident des Roten Kreuzes NÖ, und Hannes Buxbaum, Landesdirektor Gesundheits- und Soziale Dienste. „Deshalb fördern wir als Gründungspartner des Lernhauses Mödling dieses seit der Gründung 2019 und werden das auch weiterhin tun.“ Der Betrieb des Lernhauses wurde in den ersten beiden Jahren komplett vom humanitären Verein Knorr-Bremse Global Care finanziert und wird seitdem auch mit Mitteln der Knorr-Bremse GmbH in Mödling gefördert.

Im Lernhaus erhalten Kinder, die pädagogische Unterstützung benötigen, sich aber keine Nachhilfe leisten können, kostenlose Lernunterstützung durch das Rote Kreuz. In Mödling betreuen Pädagoginnen und Pädagogen derzeit zwei Gruppen mit mehr als 20 Kindern und Jugendlichen an drei Nachmittagen pro Woche. Insgesamt gibt es in Niederösterreich sechs Lernhäuser.