KBA investiert in Ausbau von Verpackungsdruck-Geschäft .

Koenig & Bauer setzt auf zusätzliche Umsätze mit Verpackungsdruckmaschinen. Der deutsche Druckmaschinenbauer, der in Maria Enzersdorf auch einen Standort in Niederösterreich unterhält, will in den Ausbau seiner Spezialdruck-Sparte in den nächsten drei Jahren 50 Mio. Euro investieren und erhofft sich davon bis 2023 jährliche Umsätze von rund 200 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.