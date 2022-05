FF Achau: Comeback von Giwiser ist fix

Werbung

15 Jahre lang war Christian Giwiser Kommandant der FF Achau, ehe er im Februar 2021 nicht mehr kandidierte und Stefan Bachtik neuer Kommandanten wurde.

„Ich will die Feuerwehr nicht hängen lassen, mir liegt sehr viel an der Freiwilligen Feuerwehr Achau.“

An die frei einteilbare Zeit hat sich Giwiser rasch gewöhnt. Auch, wenn er als Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter immer noch intensiv mit den Feuerwehren im Bezirk verbunden ist. Den Schritt zurück an die Spitze der FF Achau hat er sich gut überlegt. „Ich will die Feuerwehr nicht hängen lassen, mir liegt sehr viel an der Freiwilligen Feuerwehr Achau. Darum stehe ich der FF Achau auch in den nächsten Jahren gerne zur Verfügung“, betont Giwiser. Er setzt auf die Jugend und will diese an zukünftige Führungsaufgaben heranführen.

Stefan Bachtik hat das Kommando „aus privaten Gründen“ zurückgelegt. Er bleibt aber Mitglied der FF Achau: „Mir liegt die Freiwillige Feuerwehr am Herzen, es gab kein Zerwürfnis oder Ähnliches. Es geht sich für mich nicht mehr aus, meine Bedürfnisse mit denen der FF Achau in Einklang zu bringen.“

Bürgermeister Johannes Würstl, Bürgerliste Achau, stand von Anfang an hinter Christian Giwiser: „Ich freue mich, dass Christian seine große Erfahrung im Feuerwehrdienst wieder einbringt. Das einstimmige Ergebnis zeigt die Geschlossenheit in der Mannschaft.“ Kommandant-Stellvertreter bleibt Thomas Cechovsky, Verwalter Matthias Nagy.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.