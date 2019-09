Die Umwelt geht alle an. Der Klimawandel macht vor keinem Ort der Welt Halt, lässt niemanden kalt. Vor allem nicht die Schülerinnen und Schüler, die mittlerweile voll auf Initiativen – Stichwort: „Fridays For Future“ – aufgesprungen sind. Demos für das rasche Umdenken im Sinne einer intakten Umwelt haben in der Vorwoche auch viele Bezirksgemeinden erreicht. Ein gutes und wichtiges Zeichen, dass man gemeinsam am (Klima-)Strang ziehen will.

In den Kommunen muss es Ziel sein, künftig auf umweltfreundliche Infrastruktur (Verkehr, Industrie) zu setzen. In den Schulen wiederum dürfen die Demos nicht nur zu schulfreien Tagen werden: Schwerpunkte, die den richtigen Umgang mit der Umwelt zeigen, müssen fix in den Unterricht integriert werden.

All das wird im Bezirk Mödling schon lange gelebt. Ein motivierendes Signal, das zeigt, dass sich durch aktives Auseinandersetzen mit der Umwelt-Materie mehr bewirken lässt als nur durch Demos.