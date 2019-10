So schön war der Start mit dem Derbysieg über Wr. Neudorf, so bitter sieht es sieben Runden später wieder für die 1. SVg Guntramsdorf aus. Nachdem die „Blau-Weißen“ letzte Saison aus der 2. Landesliga abstiegen, ist man nun wieder am Tabellenende angekommen.

Vom geheimen Titelanwärter, den so mancher in Guntramsdorf sah, ist man weit entfernt. Es droht eine weitere Saison im bitteren Abstiegskampf. Der Sessel von Trainer Boban Ziljkic beginnt also langsam aber sicher zu wackeln.

Denn die Mannschaft hat eben seit Runde eins nicht mehr gewonnen, wobei nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Leistungen – wie gegen Kaltenleutgeben in Hälfte zwei – zu denken geben. Guntramsdorf befindet sich nunmehr seit über einem Jahr auf Talfahrt, auch vielversprechende Sommertransfers wie Gehringer, Radits und Co. konnten daran bislang nichts ändern. Mit dem vorhandenen Kader sollte man im Tabellenkeller der Gebietsliga jedenfalls nichts zu suchen haben.

Es wäre also nur allzu logisch, würde Ziljkic langsam aber sicher seinen Posten räumen müssen. In Guntramsdorf dürfte man aber nach wie vor gewichtige Argumente für ein Festhalten am Trainer haben. Für einen Außenstehenden sind diese nur kaum zu finden.