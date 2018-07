Dass Alko-Sünder hinter dem Steuer der Vergangenheit angehören, kommt nicht von ungefähr. Vor allem im Bezirk Mödling zeigt die Exekutive Präsenz, setzt die zur Verfügung stehenden, leicht handzuhabenden Untersuchungsmittel oftmals ein. Einmal ins Röhrchen blasen reicht. Die Schwerpunktaktionen haben ihre Wirkung nicht verfehlt, Alkolenker sind selten(er) geworden.

Es ist höchst an der Zeit, der Exekutive probate Unterstützung zur Verfügung zu stellen, wenn es darum geht, Drogenlenker aus dem Verkehr zu ziehen; sie sind mittlerweile gegenüber den Alkolenkern in der Überzahl – und gleich gefährlich. Dank des Engagements der Beamten des Bezirkspolizeikommandos Mödling werden Drogenlenker keine ruhige Minute haben. Trotz widriger Umstände, was die notwendige klinische Untersuchung der Verdächtigen betrifft.

Bleibt zu hoffen, dass der exekutive Aufruf nach einem eigenen „Ärztepool“ – statt des ständigen Pendels ins Landesklinikum Baden – nicht ungehört verhallt. Denn bei diesem Thema ist „Gefahr im Verzug“.

