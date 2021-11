Auf das Personal hören

Keine Frage, Corona hat die Situation verschärft. Doch schon zuvor war auch im Landesklinikum Mödling nicht alles eitel Wonne. Ein Neubau ist eben nicht gleichbedeutend mit dem Erfüllen der notwendigen personellen Anforderungen.

Einspringen, Aushelfen auf anderen Stationen, keine Möglichkeit der Planung der freien Tage – der Unmut ist schon seit Langem spürbar. Am Personalstand hat sich nichts geändert. Vor allem nicht im positiven Sinn.

Vielmehr nagt der anfallende Mehraufwand in Corona-Zeiten weiterhin am Personal: im Landesklinikum, in den Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Bezirks Mödling.

Die Politik ist gefordert, rasch gegenzusteuern. Die engagierten Teams in den Gesundheitseinrichtungen dürfen nicht selbst zu Patienten werden. Schon gar nicht in herausfordernden Zeiten wie diesen.