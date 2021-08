Die harte Zeit ist vorbei. Der Wirtschaftsmotor springt wieder an, auch die maßgebenden Personen der Wirtschaftskammer im Bezirk Mödling wollen die Unternehmen mit einem eigens geformten 10-Punkte-Programm „Zurück nach vorne!“ bringen. Damit einhergehen auch die immer erfreulicher werdenden Zahlen am Arbeitsmarkt. Ende Juli waren im Bezirk Mödling zwar immer noch 3.310 Personen (ohne die, die in Kursen sind) auf Jobsuche: allerdings ein Viertel weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres, aber nur 84 Personen mehr als im Juli 2019, der Zeit vor der Corona-Krise. Eine Entwicklung, die vielversprechend klingt und für den Wirtschaftsstandort Mödling spricht.

Aktuell stehen mit über 1.600 im mehrjährigen Vergleich beispiellos viele offene Stellen zur Verfügung. Arbeitsplätze in allen Branchen, die den Jobsuchenden Auftrieb, Mut und Hoffnung geben sollten. Im Bezirk Mödling stehen die Zeiger der Wirtschaftsmotor-Uhr wieder auf „Go“.