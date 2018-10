Die Nähe zur Bundeshauptstadt ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits basiert ein großer Teil des wirtschaftlichen Erfolgs einer Gemeinde durch Betriebsansiedlungen oder den Bevölkerungszuwachs der vergangenen Jahre darauf. Andererseits verlieren die Kommunen aber immer mehr den Kontakt zu ihren Bürgern.

Denn wenn eine Gemeinde wächst, dann durch Zuzug und das zumeist aus der Millionenstadt. Wer zudem aus Wien aufs „Land“ zieht, will sein Leben in Wien nicht missen. Freunde, Familie, Arbeit und auch das vielseitige Freizeitangebot lassen die Verbindung zur Millionenstadt nicht abreißen.

Und genau das stellt die Kommunen im Wiener Umland, und damit im Mödlinger Bezirk vor große Herausforderungen. Ortsbindungs-Kampagnen wie jene in Brunn sind sehr begrüßenswert. Können sie doch zeigen, was in der „kleinen Ortschaft“ neben Wien steckt. Doch wer sich schnelle Erfolge erhofft, wird wohl ebenso schnell enttäuscht sein. Intensive Bänder zu knüpfen bedarf Ausdauer und das muss jeder Gemeinde auch bewusst sein.

Mehr zum Thema