Bahn fährt viergleisig ab

Dieses Infrastrukturprojekt hat es in sich. In etwa zehn Jahren stehen Auto und Zug in Richtung Wien nicht mehr in Konkurrenz. Der viergleisige Ausbau der Südbahn erlaubt sodann ein Schnellbahn-Intervall zwischen Mödling und Liesing von zehn Minuten. Fast U-Bahn-gleich. Staufrei und ohne lange Wartezeit.

Auch die Begleiterscheinungen eines derart gewaltigen Vorhabens an der Oberfläche sind abgesehen von den Einschränkungen während der Bauzeit nicht zum Nachteil der Bevölkerung. Unter anderem mehr Querungsmöglichkeiten und eine Unterführung für den Individualverkehr statt einer fast ständigen „Steh-Strecke“ (Schiller-Straße in Mödling).

Jetzt steht die Umweltverträglichkeitsprüfung an, die garantiert, dass die Auswirkungen für Anrainer genau beleuchtet werden. Denn erst ein passendes Gesamtpaket für alle Beteiligten führt zum Erfolg auf allen Linien.