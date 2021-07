20 Jahre ist Emanuel Aiwu alt, gehört damit in der Theorie zu den Jungspunden bei der Admira. Doch das Abwehrtalent gab sein Debüt bereits mit 17, hat seither 76 Bundesligaspiele absolviert. In der mannschaftsinternen Wertung ist er an fünfter Stelle zu finden, was die Einsätze in der höchsten österreichischen Spielklasse betrifft. Ein Youngster mit Erfahrung sozusagen.

Dass der Innenverteidiger seinen im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag verlängert, scheint nach derzeitigem Stand unrealistisch. Was also tun mit Aiwu? So wichtig er für die Mannschaft ist, wenn ein Angebot auf dem Tisch liegt, hat die Admira eigentlich keine andere Wahl, als das Eigengewächs ziehen zu lassen. Denn durch einen Transfer würde Aiwu noch gutes Geld bringen. Im Jänner des letzten Jahres hätte er gar 2,5 Millionen gebracht, da hat der damalige Manager Amir Shapourzadeh die Avancen Salzburgs noch abgewehrt.

Aus Admira-Sicht muss man hoffen, dass noch konkrete Offerten auf dem Tisch landen. Aiwu im nächsten Sommer ablösefrei zu verlieren, wäre ein Super-GAU.