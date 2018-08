Den Verantwortlichen der Bezirkshauptstadt Mödling ist die attraktive Gestaltung des öffentlichen Verkehrs seit Jahren ein Anliegen. Und nicht nur Lippenbekenntnis.

Nicht nur, was den Ausbau der Radwegverbindungen, sondern vor allem der Hebung des Komforts für Pendler betrifft. Dank der tatkräftigen finanziellen Unterstützung der ÖBB und des Landes NÖ gibt es künftig keine Ausreden mehr, am Bahnhof Mödling nicht in den Zug Richtung Wien einzusteigen.

Knapp 600 überdachte Pkw-Parkplätze in der Park & Ride-Garage in der Bahnstraße, weitere 140, bald befestigte, am Areal in der Tamussino-Straße. Dazu Hunderte Radabstellplätze rund um sowie im Bahnhof.

All das kostenlos. Ganz im Gegensatz zur Bundeshauptstadt.

Damit ist die Öffi-Offensive nicht zu Ende. Ist erst einmal die Pottendorfer Linie entsprechend ausgebaut, soll die Konzentration auf der Südbahnstrecke noch mehr dem Nahverkehr gelten.

Alles in allem Anreiz genug, den Weg Richtung Wien mit der Bahn in Angriff zu nehmen.